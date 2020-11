Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter vem desenvolvendo um novo recurso do Stories, chamado Fleets , há mais de um ano e está finalmente começando a lançar o recurso para usuários móveis. As frotas representam uma maneira de o Twitter rivalizar melhor com o Instagram, Snapchat e outras plataformas que foram pioneiras no formato de Histórias.

É claro que as histórias encorajam novas formas de compartilhamento - talvez até mais casual, compartilhamento pessoal - então faz sentido que o Twitter também queira dar a seus usuários a capacidade de se expressarem intimamente - assim como fazem com seus outros aplicativos favoritos. Resta saber se os usuários realmente usarão o Fleets no Twitter. No entanto, é assim que o novo recurso funciona.

Desde 2006, o Twitter permite que seus usuários compartilhem tweets. Normalmente, são postagens baseadas em texto, mas podem incluir imagens, etc. Agora, o Twitter está lançando um novo tipo de postagem mais passageira. Frotas chamadas, naturalmente, aparecem acima da linha do tempo por apenas 24 horas antes de desaparecerem.

Em outras palavras, o recurso Fleets do Twitter é um clone direto das Snapchat Stories e Instagram Stories.

Eu sei o que você está pensando: “ISSO PARECE MUITO COM Histórias!”. Sim, existem muitas semelhanças com o formato das Histórias que parecerão familiares às pessoas. Existem também algumas diferenças intencionais para tornar a experiência mais focada em compartilhar e ver os pensamentos das pessoas. pic.twitter.com/OaGYZpChcN - Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 de março de 2020

Qualquer usuário móvel do Twitter tem acesso ao recurso de mensagens de desaparecimento, que fica no topo da linha do tempo em uma fileira de bolhas semelhantes a Stories.

Com o Fleets, você pode compartilhar texto, responder a tweets de outras pessoas ou postar vídeos com cores de fundo e opções de texto familiares - e todas as mensagens desaparecerão após 24 horas. Você também pode responder às frotas de outras pessoas tocando em uma e enviando uma mensagem direta ao criador.

O Twitter disse que também apresentará adesivos e transmissões ao vivo no futuro. Atualmente, você não pode curtir ou retuitar uma frota.

Você deve ver um botão de adição em uma nova linha acima da linha do tempo do Twitter. Você pode ver novas postagens efêmeras de outras pessoas nesta linha. Toque no botão de adição para iniciar uma frota. Você pode digitar até 280 caracteres de texto, adicionar fotos, GIFs ou vídeos. Quando você postar sua frota, ela aparecerá nessa nova linha ao lado de outras Frotas daquelas que você segue, com a mais recente visível primeiro.

As frotas desaparecem após 24 horas.

Embora você não possa curtir ou retuitar uma frota, você pode responder a Frotas com emoji de reação - assim como você pode responder a tweets em mensagens diretas. Você também pode responder com texto, mas isso abrirá um tópico de mensagem direta com a pessoa para quem você está enviando mensagens.

Aquilo que você não twittou, mas queria, mas não fez, mas chegou tão perto, mas depois ficou tipo nah.



Temos um lugar para isso agora - Frotas!



Lançado para todos a partir de hoje. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 de novembro de 2020

O Twitter começou em 2020 com um pequeno teste no Brasil, Itália, Índia e Coréia do Sul. Em 17 de novembro, anunciou o lançamento global de Frotas. O novo recurso está sendo lançado para as versões Android e iOS do aplicativo móvel do Twitter e deve estar disponível para todos "nos próximos dias", disse a empresa.

“Aprendemos que o Fleets ajudava as pessoas a se sentirem mais à vontade para participar da conversa - vimos pessoas com o Fleets falar mais no Twitter”, explicam o diretor de design Joshua Harris e o gerente de produto Sam Haveson em um blog. “Aqueles que são novos no Twitter descobriram que o Fleets é uma maneira mais fácil de compartilhar o que está pensando. Como eles desaparecem de vista após um dia, o Fleets ajudou as pessoas a se sentirem mais à vontade para compartilhar pensamentos, opiniões e sentimentos pessoais e casuais ”.

Com o Fleets, o Twitter quer dar a seus usuários a capacidade de compartilhar ou participar de uma conversa sem ter que postar um tweet, que pode ficar para sempre em seu perfil e parecer muito mais permanente. Veja como Mo Aladham, gerente de produto de um grupo do Twitter, descreveu o Fleets em uma postagem de blog:

“O Twitter é para ter conversas sobre o que você gosta. Mas, alguns de vocês nos dizem que não se sentem à vontade para tweetar porque os tweets são públicos, parecem permanentes e têm contagens públicas (retuítes e curtidas). Queremos possibilitar que você converse de novas maneiras, com menos pressão e mais controle, além de tweets e mensagens diretas. Por isso, a partir de hoje no Brasil, estamos testando Fleets, uma nova forma de iniciar conversas a partir de seus pensamentos fugazes. ”

Escrito por Maggie Tillman.