Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter desenvolve um novo recurso de histórias, chamado Fleets , há mais de um ano, e está pronto para finalmente começar a testá-lo.

As frotas representam uma maneira de o Twitter rivalizar melhor com o Instagram, Snapchat e outras plataformas que foram pioneiras no formato Stories. É claro que o Stories incentiva novas formas de compartilhamento - talvez um compartilhamento ainda mais casual e pessoal -, por isso faz sentido que o Twitter também queira oferecer aos usuários a capacidade de se expressarem intimamente - assim como podem com seus outros aplicativos favoritos.

Ainda não se sabe se eles realmente usarão frotas no Twitter. No entanto, eis como o novo recurso funciona.

Desde 2006, o Twitter permite que seus usuários compartilhem tweets. Normalmente, essas são postagens baseadas em texto, mas podem incluir imagens etc. Agora, o Twitter está testando um novo e mais fugaz tipo de postagem. Chamadas de frotas (veja o que fizemos lá?), Elas aparecem acima da linha do tempo por apenas 24 horas antes de desaparecer. Em outras palavras, o recurso de frotas do Twitter é um clone direto de Snapchat Stories e Instagram Stories.

Eu sei o que você está pensando: "Isso parece muito com histórias!". Sim, existem muitas semelhanças com o formato Histórias que parecerão familiares para as pessoas. Existem também algumas diferenças intencionais para tornar a experiência mais focada em compartilhar e ver os pensamentos das pessoas. pic.twitter.com/OaGYZpChcN - Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 de março de 2020

Você deverá ver um botão de adição em uma nova linha acima da linha do tempo do Twitter. Você pode ver novas postagens efêmeras de outras pessoas nesta linha. Toque no botão de adição para iniciar uma frota. Você pode digitar até 280 caracteres de texto, adicionar fotos, GIFs ou vídeos. Quando você lança sua frota, ela aparece nessa nova linha ao lado de outras frotas das que você segue, com a mais recente visível primeiro.

As frotas desaparecem após 24 horas.

Embora você não possa gostar ou retuitar uma frota, você pode responder a Frotas com emoticons de reação - assim como você pode responder a tweets em mensagens diretas. Você também pode responder com texto, mas isso abrirá um segmento de mensagem direta com a pessoa para quem você está enviando mensagens.

O Twitter está começando com um teste no Brasil. Presumivelmente, as frotas serão lançadas mais amplamente nos próximos meses.

Com o Fleets, o Twitter quer dar a seus usuários a capacidade de compartilhar ou participar de uma conversa sem precisar postar um tweet, que pode viver para sempre em seu perfil e parecer muito mais permanente. Veja como Mo Aladham, gerente de produtos do grupo no Twitter, descreveu o Fleets em uma postagem no blog:

“O Twitter é para ter conversas sobre o que você gosta. Mas alguns de vocês nos dizem que não se sentem à vontade para twittar porque os tweets são públicos, parecem permanentes e têm contagens públicas (retweets e curtidas). Queremos possibilitar que você converse de novas maneiras com menos pressão e mais controle, além de tweets e mensagens diretas. Por isso, a partir de hoje no Brasil, estamos testando as frotas, uma nova maneira de iniciar conversas com seus pensamentos fugazes. ”

