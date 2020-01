Jack Dorsey do Twitter revela quando o Twitter adicionará um botão de edição

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Jack Dorsey acabou com as esperanças de muitos usuários do Twitter .

O CEO da rede social recentemente fez uma entrevista com a Wired e finalmente respondeu se o Twitter lançaria um botão de edição para os tweets já postados, algo que os usuários do Twitter pedem desde o lançamento do serviço em 2006. O Twitter sugeriu anteriormente que está explorando a opção ou procurando maneiras pelas quais os usuários podem corrigir os tweets, mas essas são garantias vagas.

Agora, Dorsey diz que a resposta é não. Veja por si mesmo:

Honestamente, não estamos chocados. Embora um botão de edição permita enviar rapidamente um tweet que não foi revisado, pois você poderá editá-lo após o fato, como você pode fazer com os status do Facebook, Dorsey explicou que o Twitter começou como um SMS serviço de mensagens de texto. "E como todos sabem, quando você envia uma mensagem, você não pode aceitá-la de volta", disse ele. "Queríamos preservar essa vibe, esse sentimento nos primeiros dias".

Aparentemente, Dorsey acha que não vale a pena desenvolver um botão de edição simplesmente para a capacidade de corrigir erros de digitação, especialmente se um tweet editado puder ser usado para confundir pessoas ou espalhar informações erradas. "Então, essas são todas as considerações", disse Dorsey. "Mas provavelmente nunca faremos isso."

Nunca diga nunca, certo?