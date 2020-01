O Twitter está permitindo que você controle quem pode responder aos seus tweets

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Twitter está definido para permitir que você controle ainda mais as respostas aos tweets, à medida que continua sua batalha para melhorar o que chama de "saúde da conversação" na plataforma - em outras palavras, impedindo que as pessoas tenham a oportunidade de interpor abusos e comentários indesejados nas conversas.

Com o novo recurso, você poderá restringir as respostas às pessoas que você segue ou parar completamente as respostas. As pessoas mencionadas nos tweets também podem ser configuradas para responder, para que você possa efetivamente ter um bate-papo em grupo - talvez discutindo um tópico profissional que você deseja que outros vejam, mas que não dêem sua própria opinião.

O recurso se baseia no lançamento anterior da opção "ocultar respostas" lançada no ano passado. Já foi testado no aplicativo beta do Twitter e chegará ao aplicativo principal do Twitter em breve. O encadeamento de conversação também está chegando, como relatamos anteriormente:

O Twitter falou extensivamente sobre esse e outros tópicos durante seu painel #TwitterTalks na CES 2020 hoje, onde afirmou que sua estratégia geral estava funcionando, citando um crescimento de 17% de usuários ano a ano.

Kayvon Beykpour, chefe de produto do Twitter, mencionou que a empresa estava trabalhando mais do que nunca para remover tweets abusivos.

"Mais da metade dos tweets que removemos por abuso são feitos de forma proativa", disse ele. Em outras palavras, eles não precisavam que um relatório de um usuário fosse removido.

“Isso é o dobro do que foi no ano passado e o dobro no ano anterior. Remover a carga de nossos clientes é tão importante quanto tornar a conversa saudável.

“O que é único no Twitter é que o núcleo do conteúdo - o tweet - é realmente criado por pessoas no mundo. Para que as pessoas se sintam à vontade divulgando isso no mundo para as pessoas consumirem ... as pessoas precisam se sentir [capacitadas] para iniciar essa conversa em primeiro lugar. ”

Em outras palavras, o Twitter quer fazer todo o possível para impedir que as pessoas não queiram twittar opiniões e iniciar conversas devido ao medo de que elas possam receber abuso em troca.

Beykpour também falou um pouco sobre privacidade e que o Twitter estava tentando ser mais aberto na maneira como faz as coisas. “A privacidade e a proteção de dados nunca foram tão importantes para nós e são incrivelmente importantes para o setor em que estamos inseridos. Estamos sendo honestos e transparentes quando estragamos, mas o mais importante é criar confiança e privacidade em todos os recursos de nossos produtos.

“Estamos sendo bastante deliberados em fazer nosso trabalho em público mais do que nunca. Queremos que as pessoas saibam para onde estamos indo e por quê. Você nos viu se comunicar melhor e experimentar novos recursos em uma versão beta pública. Queremos ser abertos, porque é isso que o Twitter é, é uma conversa pública. ”