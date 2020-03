Tweets divertidos sobre tecnologia: hilaridade na vida real graças a gadgets e aparelhos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Certamente existem pessoas hilárias no Twitter. A rede social não é apenas política e notícias, também é cheia de piadas se você reservar um tempo para procurar ou seguir as contas certas.

Reunimos alguns dos Tweets mais engraçados sobre tecnologia dos últimos anos. Mantenha-se conosco para desfrutar de alguns divertidos divertidos. Certifique-se de seguir estas pessoas para mais no futuro também.

Uma maneira infalível de mostrar sua idade a jovens gargalhões que cresceram na era dos smartphones e não têm idéia do por que você teria que "desligar" o telefone para encerrar a ligação.

Nada para ver aqui, siga em frente. Uma mensagem de erro da Apple para avisar o usuário que não há erro. Bom saber.

Pais desesperados farão qualquer coisa para dar um tempo nos filhos. Ryan Reynolds até levou para Tinder, esperamos que Crystal e Janine ficaram decepcionadas quando apareceram por um bom tempo.

Nos bons velhos tempos, nossos pais nos avisavam que assistir muita TV faria nossos olhos ficarem quadrados. Agora todo mundo está viciado em seu smartphone, até nossos filhos. Eles também estão determinados a retirá-lo para jogar, deixando impressões digitais grudentas por toda a tela. Tempos ruins.

Hoje em dia, as crianças não sabem o que têm e quando você é forçado a explicar como quando você era jovem, havia apenas alguns canais ou tudo era preto e branco, você realmente começa a se sentir velho.

Não importa desperdiçar eletricidade, a nova geração adora assistir a várias telas ao mesmo tempo. Mas também somos todos culpados de olhar para nossos telefones enquanto a TV está ligada. Que hora de estar vivo.

O pobre e velho Internet Explorer fica muito triste, mas talvez você possa se inspirar e motivar com sua determinação.

Todos sabemos como pode ser frustrante conectar um dispositivo USB. Graças a Deus pelo advento do USB-C e um futuro muito menos irritante.

Piadas visuais com gráficos de pizza são sempre uma alegria. Ainda mais quando destacam com precisão como a tecnologia pode ser frustrante.

Se os smartphones fossem mais inteligentes, você não os perderia. Obviamente, é possível encontrar seu telefone com a ajuda do Google Assistant, Siri e outras tecnologias agora, mas ainda não é perfeito.

Este tweet quase poderia ter sido compartilhado a partir de uma conta no Twitter de piadas de papai, hilariantes japoneses sobre coisas do mundo real criadas com tecnologia.

Você precisa garantir que sua senha seja sólida para se manter seguro online. Crie uma senha da qual até o The Rock se orgulhe.

Este Tweet nos faz pensar se os homens das cavernas desenham seus lanches nas paredes das cavernas. Você está comendo algo delicioso se não houver um registro online?

Peça algo na Amazon uma vez e você será bombardeado para sempre com anúncios e notificações para comprar mais. Ou talvez a empresa saiba que você realmente ama relógios?

O outro bônus dos smartphones é que eles ajudam você a evitar o contato visual, conversar pouco ou se envolver em qualquer forma de interação social. Yey, tecnologia!

Você pode não gostar dos artigos sobre isca de clique, mas precisa apreciar uma boa piada sobre isca de clique. Você não vai acreditar como eles são hilários.

A tecnologia facilita tudo - desde obter o que você deseja entregar em sua casa em um tempo muito curto até aprender algo novo com facilidade. Escolha sabiamente como você gasta seu dinheiro suado. Conhecimento é poder, mas comida é vida.

Quantas pessoas admitem ter esse problema? Nós certamente fazemos. Mas pelo menos também podemos admitir a reciclagem da embalagem como deveríamos, por isso é fácil o suficiente para desenterrar novamente.

A Amazon não quer apenas que você compre mais relógios. Ele também sabe que você precisa de mais de um umidificador.

O Facebook recebe muitas críticas por padrões de privacidade e publicidade. Muitas pessoas têm uma história sobre anúncios que aparecem repentinamente para coisas sobre as quais conversaram com a família ou amigos, mas nunca realmente procuraram. O Facebook conhece você tão bem assim?

Se você estiver usando esses emoticons em vez dos comuns, deve levar uma vida interessante. Como um Private Eye dos velhos tempos ou super detetive.

Desenhar no iPad da Apple pode não ser tão romântico quanto em um notebook, mas certamente se presta a uma boa piada.

Às vezes, a tecnologia inteligente nem sempre é tão inteligente. Quando você precisa atualizar sua geladeira antes de conseguir um pouco de água, não é mais fácil usar apenas uma torneira?

De um modo geral, as pessoas não pensavam muito no Windows Vista da Microsoft, mas isso não torna a piada menos divertida.