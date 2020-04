Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você deve ter notado uma estranha hashtag nas paradas de tendências do Twitter hoje, pelo menos no Reino Unido. " #EdBallsDay " está forte, com dezenas de milhares de tweets esperados hoje hoje.

Mas o que é o Ed Balls Day e por que tantos publicam comentários engraçados sobre o assunto online?

Bem, faz oito anos que o político e ex-chanceler britânico Ed Balls, acidentalmente ou intencionalmente, apenas twittou seu próprio nome para todo mundo ver. Dizia simplesmente "Ed Balls".

Ed Balls - Ed Balls (@edballs) 28 de abril de 2011

Tornou-se um golpe viral em 28 de abril de 2011 e, desde então, no mesmo dia de cada ano, milhares o comemoram de maneira divertida.

Memes, gifs, tweets engraçados em abundância, Ed Balls Day é comemorado on-line em 28 de abril de cada ano. Talvez seja ainda mais popular que o próprio Balls - embora suas participações em Strictly Come Dancing e outros programas de TV de entretenimento o tenham colocado mais firmemente nos olhos do público desde então.

O ex-deputado trabalhista e presidente do Norwich City FC ainda não publicou nada para marcar a ocasião especial. Ele provavelmente não vai, de fato.

No entanto, ainda existem muitos ótimos tweets que você pode conferir com a hashtag #EdBallsDay.

Aqui estão alguns dos nossos favoritos para você aproveitar aqui.

Pena que não haverá o tradicional desfile do Ed Balls Day neste dia 28 glorioso, mas fique seguro e comemore em casa. #EdBallsDay pic.twitter.com/NDPWnVKbBm - Mark Worgan (@worgztheowl) 28 de abril de 2020

Parece vir mais rápido a cada ano. Feliz #EdBallsDia um e tudo! pic.twitter.com/4pbBhu95DG - Zoë Paramour (@ZoeParamour) 28 de abril de 2020

Acordei com uma ressaca e não tinha um presente para minha esposa, agora ela está dizendo que eu arruinei outro #EdBallsDay . Todo ano sangrento, temos isso. - Perfectly Healthy Clandango (@Cain_Unable) 28 de abril de 2020