(Pocket-lint) - Nos últimos anos, a TomTom se estabeleceu como uma das empresas líderes mundiais, dedicada a resolver os problemas mundiais de mobilidade. Ele produz mapas altamente precisos e software de navegação com informações de tráfego, clima e estacionamento em tempo real para tornar suas viagens mais seguras e simples. Recentemente, foi lançado o aplicativo de navegação TomTom Go em todas as principais plataformas de aplicativos, incluindo a App Store e o Google Play, e o melhor de tudo é que há uma versão de avaliação gratuita de três meses disponível.

O TomTom Go Navigation App é uma alternativa superior a outros serviços gratuitos e pagos, como Google Maps e Waze. Ele foi desenvolvido com o motorista no centro, projetado para fornecer informações de tráfego precisas, orientação de faixa fácil de seguir, alertas de câmeras de segurança e outros recursos para tornar todas as viagens mais seguras e simples. Além disso, você pode acessar todos esses recursos de navegação do seu telefone ou conectar-se ao visor do carro via CarPlay ou Android Auto.

A maioria dos outros serviços de navegação gratuitos e pagos, como o Google, tem um objetivo simples - levá-lo do ponto A ao ponto B. No entanto, eles falham em outros componentes essenciais, como fornecer avaliações inteligentes das condições das estradas, condições meteorológicas, tráfego , disponibilidade de estacionamento e pontos de interesse em seu caminho. O aplicativo de navegação TomTom Go fornece todas essas informações e muito mais.

O TomTom Go Navigation App vem com um teste gratuito de 30 dias, após o qual você precisará se inscrever em um de seus planos de renovação automática. Continue lendo para uma visão geral detalhada dos principais recursos do aplicativo.

• Baixe TomTom Go agora na App Store ou Google Play Store

A maioria dos sistemas de navegação fornece uma visão geral das condições de tráfego em um determinado caminho. Freqüentemente, baseiam sua avaliação nas tendências anteriores em um determinado horário do dia. Isso pode ser bastante preciso porque as condições do tráfego seguem certos padrões. No entanto, essas avaliações baseadas em agregados ficam aquém quando há construções de estradas ativas, caminhos bloqueados, acidentes e outras circunstâncias imprevistas.

O TomTom Go Navigation App fornece avaliações de tráfego em tempo real, em vez de basear-se em agregados anteriores. Como tal, você receberá um aviso prévio sobre possíveis engarrafamentos, estradas bloqueadas recentemente, acidentes ou incidentes imprevistos, construção de estradas e outros eventos que podem causar atrasos. Armado com uma visão em tempo real, você pode evitar atrasos no trânsito e fazer avaliações inteligentes sobre o caminho a seguir.

A maioria dos sistemas de navegação (gratuitos ou pagos) depende quase exclusivamente do uso online. Alguns deles têm mapas offline extremamente rudimentares, mas são essencialmente inúteis. Os mapas online são certamente eficazes, mas também aumentam o uso de dados e drenam as baterias do telefone. Além disso, se você estiver em uma área com conectividade de rede ruim, os mapas online podem não ser atualizados com rapidez suficiente para as suas necessidades.

O TomTom Go Navigation App fornece um uso de mapas off-line extremamente confiável e impressionante. Você pode desativar mapas off-line 3D em seu telefone para minimizar o uso de dados e economizar bateria. Isso é particularmente útil se você estiver dirigindo em áreas com conectividade de rede ruim. Além disso, os mapas off-line podem ser atualizados diariamente ou semanalmente de acordo com o tráfego atual e as condições da estrada. Como tal, o TomTom Go Navigation App oferece imensa comodidade e flexibilidade.

O aplicativo de navegação TomTom Go permite que você personalize os mapas de acordo com seus requisitos e preferências específicos. Você pode adicionar ou excluir regiões do mapa com base em locais frequentados. Você também pode baixar mapas de cidades, países ou regiões inteiras, dependendo de onde deseja ir. No entanto, os mapas off-line ocupam espaço de armazenamento, portanto, o ideal é fazer o download de mapas para cidades ou regiões específicas, em vez de países.

Os sistemas de navegação geralmente não se concentram na segurança no trânsito e nos limites de velocidade. Eles informam como ir do ponto A ao ponto B, mas não incluem recursos de segurança integrados. No entanto, o TomTom Go Navigation App fornece alertas precisos sempre que você exceder o limite de velocidade de uma determinada área. O aplicativo é atualizado constantemente para garantir que corresponda aos limites de velocidade em tempo real em todas as áreas, garantindo assim que você esteja sempre dentro do limite de velocidade, onde quer que esteja.

O aplicativo de navegação TomTom Go oferece orientação de faixa móvel, que permite aos motoristas navegar nas últimas condições da estrada. O aplicativo fornece instruções claras passo a passo para garantir que você nunca perca uma curva. Isso garante que você esteja sempre preparado para saídas e cruzamentos ao longo de sua rota. Além disso, a visualização do mapa 3D destaca o caminho que você precisa seguir, para que não haja confusão durante a condução.

A maioria dos sistemas de navegação tem recursos de pontos de interesse extremamente rudimentares - e alguns não têm. A maioria deles exige que você defina endereços claros do ponto A ao ponto B, mas eles não podem ajudá-lo a encontrar pontos de interesse específicos entre os dois. Isso pode ser um problema se você estiver viajando por longas distâncias e precisar encontrar restaurantes, cafés ou postos de gasolina ao longo do caminho.

O aplicativo de navegação TomTom Go permite que você descubra novos pontos de interesse ao longo do seu caminho. Você pode pesquisar categorias específicas de pontos de interesse, como restaurantes ou postos de gasolina. Todos os pontos de interesse relevantes serão destacados em seu mapa, e você pode navegar facilmente até eles antes de continuar em seu caminho original.

O aplicativo de navegação TomTom Go é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Como tal, você pode projetar facilmente o mapa na tela de navegação do seu carro, para que possa seguir o mapa sem distrações de outras notificações. Você também pode ouvir as navegações no som surround do seu carro.

O aplicativo de navegação TomTom Go vem com um teste gratuito de 3 meses, sem necessidade de cartão de crédito. Após o período de avaliação, você pode aderir ao plano mensal de £ 1,99 por mês, ao plano anual de £ 12,99 por ano ou ao plano familiar de £ 19,99 por ano, compartilhável com até 6 membros da família. Para começar, siga as etapas abaixo.

