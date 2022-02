Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Tinder agora podem optar por partidas no estilo encontro às cegas com um novo recurso adicionado à seção Explorar do aplicativo.

Disponível primeiro nos EUA e sendo lançado para membros globais do Tinder em breve, o Fast Chat: Blind Date emparelhará os usuários antes de ver os perfis uns dos outros. Dessa forma, eles não sabem como é a data em potencial antes de conversar primeiro.

O acesso aos seus respectivos perfis só será habilitado se ambos os membros decidirem se corresponder após uma conversa.

“Todos nós vimos a mistura de expectativa e emoção em um encontro às cegas trouxe alguns de nossos personagens favoritos de filmes ou TV, e queríamos recriar essa experiência para a geração de hoje com o recurso Blind Date”, disse o vice-presidente de produtos do Tinder. inovação, Kyle Miller.

“Há algo realmente especial em deixar a conversa apresentar a personalidade de alguém, sem os preconceitos que podem ser feitos a partir de fotos. A nova experiência Blind Date traz uma maneira surpreendentemente divertida e baseada em brincadeiras de interagir e criar conexões que são novas para o Tinder.”

Ele funciona fazendo aos membros uma série de perguntas curtas para quebrar o gelo e, em seguida, emparelhando-as com outras pessoas que dão respostas semelhantes. Os membros emparelhados entrarão em um bate-papo cronometrado, mostrando apenas suas respostas da rodada anterior de múltipla escolha. Depois que o cronômetro se esgotar, eles podem escolher se combinam ou não.

Fast Chat: Blind Date faz parte da crescente seção Explore de experiências interessantes no aplicativo.

Escrito por Rik Henderson.