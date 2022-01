O Tinder pode apresentar o recurso Swipe Party

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tinder pode estar preparando uma nova maneira de desfrutar de seu aplicativo de namoro baseado em furto com os amigos, de acordo com um novo vazamento. Conforme observado pelo site holandês GratisDatingTips, um novo modo chamado Swipe Party pode estar chegando.

Ele encontrou linhas de código adicionadas ao Tinder na última atualização do aplicativo, e ausentes até então, que fazem referência ao modo, mas não dizem muito sobre a aparência exata dele.

No entanto, a existência do modo é aprofundada pela biografia do LinkedIn de um desenvolvedor do Tinder, que lista Swipe Party como seu projeto principal - então há claramente algo em andamento. As linhas de código sugerem que envolverá vários amigos participando de uma festa.

A suposição segura seria que todos eles podem assistir enquanto um deles, o anfitrião, desliza para a esquerda ou para a direita em uma fila de possíveis datas, criando a mesma audiência que as pessoas desfrutam pessoalmente, mas todos hospedados no aplicativo.

Claro, aplicativos tão populares como o Tinder estão testando novos recursos quase constantemente, e você pode ter certeza de que muito poucos deles acabam vendo a luz do dia, então isso está longe de ser uma confirmação de que Swipe Party vai realmente torná-lo público usar.

No entanto, é uma direção potencial interessante para o Tinder seguir, e parece haver pouco dano em adicionar uma maneira de deslizar com suporte remoto de seus amigos sem ter que cruzar entre vários aplicativos ou dispositivos.