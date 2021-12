Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tinder fez parceria com o Spotify para trazer um novo recurso de música para seu aplicativo de namoro.

Disponível na seção Explorar do aplicativo nas próximas semanas, o Modo Música permite que os usuários ouçam as músicas favoritas de outros membros enquanto passam pelos perfis.

Funcionará se um membro vincular uma conta do Spotify e adicionar um "Hino" ao seu perfil. O swiper também deve ativar o Modo de música na seção Explorar.

“Agora, com o Modo Música, nossos membros podem experimentar essa sensação quando você está em uma festa e descobre que outra pessoa ama as mesmas músicas que você”, disse o vice-presidente de inovação de produto do Tinder, Kyle Miller.

"É incrível como adicionar música como outro elemento de descoberta eleva toda a experiência no Tinder. As músicas são profundamente pessoais e o Modo Música é um lugar para despertar algo novo por meio da música."

O Tinder adicionou sua nova guia Explorar em setembro deste ano, que inclui outras maneiras novas e inovadoras de encontrar correspondências.

Existem filtros para garantir que você veja apenas membros verificados e grupos segmentados por interesses - como jogos, foodies e amantes da música.

Outros novos recursos serão testados na guia Explorar no futuro, conforme o Tinder pretende se expandir além de sua mecânica de deslize.