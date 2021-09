O Tinder adiciona a guia Explorar para uma maneira mais aprofundada de encontrar pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tinder tem uma grande atualização, colocando ao vivo um recurso que vem testando e testando há alguns meses - a seção Explorar.

Esta parte totalmente nova do aplicativo oferece novas maneiras de encontrar outros solteiros com um pouco mais de complexidade do que o feed de furto antiquado. Ele oferece a você a chance de navegar por grupos de pessoas que expressaram interesse em coisas semelhantes, por exemplo.

Existem hosts dessas áreas, de listas de jogadores a Foodies e Music Lovers, e cada uma dará a você um pouco mais de compreensão sobre o motivo de alguém estar em seu feed.

Essas áreas de interesse também não são um grupo fechado - Tinder diz que mais interesses serão adicionados ao longo do tempo para manter as coisas frescas e abrir novos caminhos de exploração.

Outra mudança bem-vinda é a adição de um filtro para permitir que você visualize apenas os perfis que verificaram suas fotos, ganhando uma marca azul, assim como no Twitter. Isso pode lhe dar uma camada de segurança contra qualquer risco de bots ou perfis falsos e também estará acessível por meio da página Explorar.

Explore também será onde o Tinder hospeda seus experimentos frequentemente populares, como Hot Takes, que retorna todas as noites, e Swipe Night, que aparentemente voltará em novembro.

O Twitter diz que a grande atualização do aplicativo deve estar no ar na maioria dos países de língua inglesa, já ou em breve, enquanto será lançada para todos os territórios em meados de outubro, então você já pode conferir Explorar e ver como é para você mesmo.

