O Tinder tornará a verificação de identidade disponível para os membros para aumentar a segurança

(Pocket-lint) - O Tinder confirmou que disponibilizará a verificação de identidade para seus usuários de forma voluntária, com o objetivo de aumentar a segurança em toda a plataforma e tranquilizar seus usuários.

A verificação de identidade é uma espécie de batata quente na Internet. Por um lado, você tem muitos pedindo uma verificação mais obrigatória de identidade, por outro, o argumento de que a verificação pode colocar as pessoas em risco e impediria aqueles que se manifestam contra os danos do mundo real.

O Tinder deixou claro que a verificação de identidade na plataforma será voluntária, a menos que seja obrigatória por lei em uma região específica onde estiver disponível.

Para os usuários, há muito incentivo para usar a verificação de identidade, pois torna muito mais provável que você esteja falando com a pessoa com quem pensa que está falando e é fácil ver um futuro em que as pessoas só combinarão com aquelas que estão também verificado.

"A verificação de ID é complexa e cheia de nuances, e é por isso que estamos adotando uma abordagem de teste e aprendizado para a implementação", disse Rory Kozoll, chefe de produtos de confiança e segurança da Tinder.

"Sabemos que uma das coisas mais valiosas que o Tinder pode fazer para que os membros se sintam seguros é dar-lhes mais confiança de que suas partidas são autênticas e mais controle sobre com quem interagem."

O Tinder disse que buscará identificar os melhores tipos de documentação para cada país em que está trabalhando, mas também entende que alguns podem não estar dispostos a compartilhar documentos de identidade oficiais com uma plataforma online.

A verificação de identidade não é novidade para o Tinder: a empresa o lançou no Japão em 2019 e diz que está se valendo dessa experiência para orientá-lo a ampliar o esquema globalmente.

Tinder diz que a verificação de identidade estará disponível "nos próximos trimestres".