A atualização do Massive Tinder adiciona perfis de vídeo e muito mais

(Pocket-lint) - O Tinder está adicionando vários novos recursos como parte de uma grande atualização, incluindo a capacidade de usar vídeos em um perfil pela primeira vez.

Os vídeos nos perfis fornecem às datas em potencial uma maneira melhor de visualizar o usuário e tornam a experiência mais social.

Outras novas melhorias sociais que chegarão ao Tinder incluem "Hot Takes". Este é o equivalente do aplicativo ao encontro rápido - os membros podem se encontrar no aplicativo para um bate-papo antes de se comprometerem com uma partida. Um cronômetro de contagem regressiva limita o bate-papo e cada membro deve decidir se combinar antes que expire, ou deixá-lo correr e conhecer alguém novo.

Também há uma nova área chegando ao aplicativo neste verão - Explore vai hospedar Hot Takes e outros eventos no aplicativo que expandem as maneiras de conhecer pessoas com formatos novos e interessantes.

"O Tinder é esmagadoramente a maneira mais popular de fazer novas conexões significativas em todo o mundo", disse o CEO da Tider, Jim Lanzone.

"Enquanto isso, uma nova geração de encontros está pedindo mais de nós no mundo pós-Covid: mais maneiras de mostrar sua identidade autêntica, mais maneiras de se divertir e interagir com outras pessoas virtualmente e mais controle sobre quem eles encontram no Tinder e como eles se comunicam. O lançamento de hoje estabelece os blocos de construção para tudo isso e muito mais - uma experiência mais profunda e multidimensional que expande as possibilidades do Tinder como plataforma. "

