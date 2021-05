O Tinder agora avisará os usuários antes que eles enviem mensagens inadequadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tinder está se esforçando para evitar que as pessoas enviem mensagens ofensivas ou de assédio a outros usuários.

O popular aplicativo de namoro é amado por muitos em todo o mundo, mas, como outros aplicativos, ele tem problemas com o envio de mensagens inadequadas. A empresa tomou várias medidas nos últimos anos para garantir a segurança do usuário. Isso inclui adicionar uma verificação de foto para garantir que os usuários sejam pessoas reais e que também trabalhem em um sistema de verificação de fundos .

Agora o Tinder está tentando reduzir o número de mensagens inadequadas enviadas também. O Tinder anunciou que está lançando um novo recurso conhecido como "Are You Sure?" (AYS? Para breve).

Este sistema usa inteligência artificial para detectar linguagem imprópria nas mensagens e então simplesmente produz um aviso antes de enviar. Um usuário verá uma mensagem perguntando "Tem certeza?" quando tentam enviar algo que o sistema considera impróprio.

A empresa disse que essa lógica "... já reduziu a linguagem inadequada nas mensagens enviadas em mais de 10 por cento nos primeiros testes."

O sistema "Are You Sure" se junta aos sistemas anteriores do Tinder, incluindo " Does This Bother You? ", Que foi introduzido para permitir que os usuários relatassem mensagens ofensivas que receberam. A esperança é criar um ambiente melhor para todos os usuários.

Por um lado, os usuários serão desencorajados a enviar mensagens inadequadas em primeiro lugar. E por outro lado, os usuários que receberem essas mensagens terão autonomia para denunciá-los. Esses sistemas trabalham juntos conforme a IA aprende o que os usuários consideram impróprio e indesejado.

As coisas só podem melhorar.

