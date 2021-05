Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como se a população em geral já não estivesse cansada de questionários virtuais, o Tinder lançou um novo evento ao vivo que verá os usuários responderem a uma série de perguntas para ajudar a personalizar seu perfil.

Tinder Vibes é o mais recente em uma série de eventos de tempo limitado do aplicativo, com o objetivo de ajudar a restringir os interesses e as opiniões de um usuário por meio de uma série de perguntas frívolas.

Tinder diz que o Vibes aparecerá uma vez por semana durante 48 horas - com notificações push enviadas quando o evento começou na área de um usuário - e as respostas aparecerão para outras pessoas que fizeram o questionário por 72 horas. Se houver correspondência de um par, suas respostas aparecerão juntas em um gráfico.

As respostas a perguntas como: "Você está sempre 20 minutos adiantado ou 10 minutos atrasado?" e, "É normal usar meias na cama?" irá desaparecer, fazendo com que os swipers atualizem suas respostas e permaneçam informados.

Naturalmente, o Tinder indica que está testando o recurso no ano passado, encontrando uma quantidade maior de curtidas e correspondências em todo o tabuleiro - embora nenhum detalhe sobre esse aumento tenha sido fornecido.

Como mencionamos acima, segue-se a outros eventos ao vivo, como Swipe Night e Swipe Surge, com o vice-presidente de produto da empresa, Udi Milo, também indicando que o Vibes será o "primeiro de muitos" pousando no Tinder em 2021 para ajudar a exibir os usuários personalidades.

O recurso começará a ser implementado imediatamente para os usuários do Tinder, ficando disponível em todas as regiões no final de maio.

Escrito por Conor Allison.