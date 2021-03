Em breve o Tinder permitirá que você faça verificações de antecedentes nas suas datas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os aplicativos de propriedade do Match Group, incluindo o Tinder , estão adicionando um novo recurso que permitirá aos usuários executar verificações de antecedentes em datas potenciais.

Match Group, que também possui Match, OkCupid e Hinge, anunciou na segunda-feira que fez um investimento na Garbo, uma plataforma de verificação de antecedentes sem fins lucrativos com sede em NY e foi fundada em 2018 por Kathryn Kosmides. O negócio fará com que a Match integre a tecnologia de verificação de antecedentes da Garbo no Tinder ainda este ano, seguida por outros aplicativos de namoro do Match Group nos EUA.

Em outras palavras, os usuários do Tinder poderão verificar os registros de prisão de outros usuários ou histórico de violência. Garbo coleta registros públicos e "denúncias de violência ou abuso, incluindo prisões, condenações, ordens de restrição, assédio e outros crimes violentos". Ele também processa relatórios policiais enviados manualmente, ordens de proteção, ordens de restrição e outros documentos legais.

Garbo disse que não divulga violações de trânsito. Além disso, a partir do mês passado , a Garbo começou a excluir as acusações de porte de drogas de sua plataforma, uma vez que não prevêem "violência de gênero". Além disso, citou uma pesquisa indicando que negros e brancos usam drogas em taxas semelhantes, mas "a taxa de prisão de afro-americanos por acusações de drogas é quase seis vezes maior que de brancos ".

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 16 Março 2021

As verificações de histórico do Garbo do Tinder não serão gratuitas e não está claro se o recurso custará uma taxa separada ou será incluído em uma das camadas de assinatura do aplicativo. O Match planeja começar a testar e integrar o Garbo no Tinder nos próximos meses, então o recurso ainda não foi lançado.

Escrito por Maggie Tillman.