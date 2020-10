Tinder Face a Face é um novo serviço de chat de vídeo para membros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de namoro Tinder anunciou o lançamento global de um novo recurso de bate-papo por vídeo - Face a Face.

A funcionalidade de videochamada um para um permite que dois membros vejam e falem um com o outro antes de se encontrarem. Isso não apenas permite a interação enquanto distanciamento social, mas também adiciona uma camada extra de proteção para ambas as partes.

Para começar, você consegue ver a pessoa real antes de conhecê-la, para ver se ela se parece em algo com sua imagem de perfil.

Além do recurso de verificação de fotos que o Tinder adicionou durante o verão .

O Face to Face foi testado com sucesso no início deste ano por um seleto número de usuários.

"Estamos entusiasmados em compartilhar que nosso recurso Face a Face está sendo lançado em nossa comunidade global depois de receber feedback positivo de nossos membros que tiveram acesso antecipado a ele", disse o chefe de confiança e segurança do Tinder, Rory Kozoll.

"Isso se soma à nossa lista crescente de recursos desenvolvidos com foco na segurança dos membros durante sua jornada de namoro, como verificação de fotos, centro de segurança e nossa tecnologia de detecção de mensagens ofensivas."

Uma chamada cara a cara só pode ser feita depois que ambas as partes gostarem um do outro e ambos precisam ativar. Também pode ser desativada a qualquer momento.

Escrito por Rik Henderson.