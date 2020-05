Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Tinder está adicionando videoconferências individuais ainda este ano.

O Match Group, empresa proprietária do Tinder, anunciou o recurso em seu comunicado de ganhos em 5 de maio. Pouca informação é conhecida neste momento. No entanto, será uma das maiores atualizações de recursos do Tinder em anos. A decisão faz sentido com a pandemia de coronavírus, pois os usuários provavelmente desejam uma maneira de passar o dedo e depois conversar com as pessoas por vídeo, se não puderem namorar pessoalmente.

"O distanciamento social exigiu adaptações e pivôs e impactou nossos negócios porque a maneira pela qual os solteiros se envolvem com nossos produtos e inicia um relacionamento evoluiu rapidamente. Sabemos que os solteiros estão ajustando seus comportamentos e muitos estão mudando para ter encontros virtualmente por telefone ou vídeo ", explicou o Match Group em um comunicado de imprensa (PDF) .

A empresa, proprietária de outras plataformas de namoro online, como Hinge, OK Cupid e Plenty of Fish, disse aos investidores que 70% dos usuários de Hinge disseram que estão abertos a uma data por telefone ou vídeo, enquanto 94% dos usuários disseram que planejam continue namorando virtualmente. Portanto, suas equipes de produto e engenharia estão trabalhando rapidamente para implantar recursos de bate-papo por vídeo individuais em muitas de suas plataformas.

Ele até acelerou o lançamento do vídeo ao vivo no Plenty of Fish e alegou que as taxas de adoção até agora "excederam" suas expectativas. Como o Tinder continua sendo um de seus aplicativos mais populares, o Match Group disse que agora planeja lançar "vídeo ao vivo individual" no final do segundo trimestre.