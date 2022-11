A UE coloca a TikTok e seus super senhores chineses sob o microscópio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Comissão Européia confirmou que várias investigações estão em andamento sobre como a TikTok e sua matriz chinesa lidam com os dados dos usuários.

A propriedade da TikTok pela ByteDance, uma empresa chinesa, é algo que há muito tempo tem deixado muitas pessoas desconfortáveis, com relatórios sugerindo que o acesso chinês aos dados sobre cidadãos dos Estados Unidos já estava acontecendo. Isso levou alguns europeus a se perguntarem se a mesma coisa poderia ser verdade sobre seus dados, e agora foi confirmado que as investigações estão em andamento.

Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Européia, confirmou em uma carta aos membros do Parlamento Europeu que já estão em andamento várias investigações na Holanda e na Irlanda.

NOVO: A Presidente da Comissão Européia, Ursula von der Leyen, confirma que as transferências de dados #TikTok estão sob investigação e são objeto de vários procedimentos em andamento.



Isto vem depois das preocupações levantadas por membros do Parlamento Europeu sobre o acesso aos dados de dentro da China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW- Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) 22 de novembro de 2022

"As práticas de dados da TikTok, inclusive no que diz respeito às transferências internacionais de dados, são objeto de vários procedimentos em andamento", disse o presidente através de uma carta aos eurodeputados. "Isto inclui uma investigação da DPA irlandesa sobre a conformidade da TikTok com vários requisitos da GDPR, inclusive no que diz respeito às transferências de dados para a China e ao processamento de dados de menores, e litígio perante os tribunais holandeses (em particular no que diz respeito à publicidade dirigida a menores e às transferências de dados

para a China)".

A capacidade do governo chinês de acessar dados sobre cidadãos internacionais é uma das razões pelas quais o ex-presidente Donald Trump quis proibir a TikTok em algum momento, embora isso nunca tenha se concretizado.

