A TikTok, alegadamente, está dando um "grande impulso ao jogo" a partir da próxima semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - TikTok está se preparando para entrar no mundo dos jogos em grande estilo, com o pontapé inicial acontecendo logo na próxima semana.

Embora a TikTok tenha há muito tempo uma presença de jogo na China, suas ambições internacionais de jogo têm sido, na melhor das hipóteses, modestas. Agora, um novo relatório afirma que a rede social baseada em vídeo está se tornando grande - e está até mesmo colocando uma nova aba de jogos na interface principal de seu aplicativo.

"A TikTok está dando um grande empurrão aos jogos, acrescentando uma aba dedicada dentro da plataforma de vídeo de formato curto, seu primeiro empreendimento em um formato de entretenimento diferente", relata o Financial Times. Ele continua dizendo que as pessoas "poderão acessar os jogos através de um botão na página inicial". Os jogos incluirão anúncios, mas as pessoas também poderão pagar para obter conteúdo adicional, dependendo do título.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar de TikTok querendo entrar em jogos fora da China. Em maio, a empresa analisou os jogos baseados em HTML5, incluindo alguns similares à muito popular FarmVille.

Desta vez, a FT relata que a TikTok chegou ao ponto de contratar alguém novo para impulsionar seus esforços em jogos. O antigo arquiteto de sistemas da Intel Assaf Sagy atualizou seu perfil no LinkedIn para dizer que ele está ansioso para "trabalhar de perto com todas as empresas de jogos em todo o mundo para ajudar a fazer da TikTok uma fundação central em suas estratégias de marketing".

O relatório tem o dia 2 de novembro como sendo o grande dia para a TikTok, portanto estaremos de olhos abertos para um anúncio na próxima quarta-feira.

Escrito por Oliver Haslam.