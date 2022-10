Agora a TikTok está tentando ser a Instagram com seu novo modo de fotografia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Instagram, YouTube e praticamente todas as outras plataformas de mídia social vêm copiando o TikTok há algum tempo, tentando capturar um pouco da magia que torna essa plataforma tão popular.

Entretanto, em uma inesperada reviravolta na trama, parece que a TikTok se inspirou na Instagram com seu novo recurso "Photo Mode".

O novo recurso permite aos usuários compartilhar uma foto, ou várias fotos, com uma legenda de até 2.200 caracteres.

Os novos posts aparecerão na página For You junto com o habitual conteúdo de vídeo vertical. Da mesma forma que os posts da Instagram aparecem ao lado dos carretéis.

Algo que é um pouco mais único, no entanto, é que os posts de fotos podem apresentar música. Já podemos imaginar a camada extra que isto adicionará aos memes baseados em imagens.

Por falar nisso, alguns usuários não estão muito satisfeitos com esta mudança, pois sentem que ela encoraja o reposicionamento de imagens e memes baseados em texto. Isto é algo que é mais popular no Instagram, enquanto o TikTok é normalmente focado na geração de conteúdo original.

Em um post de blog, TikTok está mais otimista sobre a criatividade que esta ferramenta vai desbloquear, ele disse que o novo formato permitirá aos usuários "se expressarem e se conectarem mais profundamente com os outros".

É claro que as plataformas de mídia social que copiam umas com as outras não é novidade, mas é interessante ver o TikTok se inspirando na Instagram. A plataforma tem empurrado agressivamente seu clone TikTok, Reels, mas ainda parece estar lutando contra a monetização.

Enquanto isso, Snapchat, TikTok e Instagram têm trabalhado em seus próprios clones BeReal, sendo que este último ainda não foi lançado. Parece que não vai demorar muito até que todas as plataformas ofereçam exatamente o mesmo conjunto de características.

Escrito por Luke Baker.