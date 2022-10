TikTok em breve, ao vivo, recursos de compras vindo para os EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TikTok vem testando seu recurso de compras ao vivo há algum tempo e agora está planejando lançá-lo nos Estados Unidos.

De acordo com um relatório do Financial Times, a empresa está pronta para lançar sua funcionalidade de compras ao vivo (também conhecida como TikTok Shop) na América do Norte, no período que antecede o Natal.

A funcionalidade de compras ao vivo permitirá que as marcas exibam seus produtos, mas também que hospedem transmissões de comércio eletrônico ao vivo. O TikTok Shop foi testado no Reino Unido, mas não tem tido muito sucesso no momento. Tanto assim que a TikTok atrasou seu lançamento na Europa.

Para os EUA, embora a funcionalidade esteja sendo fornecida pelo TalkShopLive e é capaz de suportar conteúdo que inclui streams ao vivo hospedados por influenciadores e marcas TikTok. De acordo com o relatório FT, porém, nenhum contrato foi assinado até o momento e acordos formais ainda estão em discussão.

Ao falar com os representantes da FT TikTok não confirmariam oficialmente que a TikTok Shop estava se estendendo para um público mais amplo:

"Quando se trata de expansão de mercado para a TikTok Shop, somos sempre guiados pela demanda e estamos constantemente explorando novas e diferentes opções para melhor servir nossa comunidade, criadores e comerciantes em mercados ao redor do mundo... Estes esforços incluem a exploração de parcerias que apóiam ainda mais uma experiência de comércio eletrônico sem interrupção para os comerciantes, que é uma parte importante de nosso ecossistema".

Teremos que esperar para ver.

Escrito por Adrian Willings.