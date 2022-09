O que é TikTok Now? O clone BeReal de TikTok explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Mais um dia, mais um novo recurso TikTok. Chamado de TikTok Now, este é particularmente interessante porque é um clone do BeReal, que é outro aplicativo que rouba ativamente a atenção do TikTok. Além disso, o TikTok acabou de transformar o TikTok Now em seu próprio aplicativo para download e uso. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O que é TikTok Now?

Em setembro de 2022, TikTok lançou uma nova funcionalidade que é basicamente uma cópia do BeReal, a popular aplicação social francesa.

BeReal convida os usuários a tirarem uma foto de frente e de trás da câmera em um horário aleatório todos os dias para que eles possam apresentar ou capturar uma visão mais realista de seu dia. O TikTok Now funciona de forma muito semelhante. TikTok Now convida "você e seus amigos a capturarem o que estão fazendo no momento usando a câmera da frente e das costas de seu aparelho". Você receberá uma notificação diária para capturar um vídeo ou uma foto para compartilhar rapidamente o que você está fazendo no momento.

Uma semana após o lançamento do TikTok Now, o TikTok lançou o recurso como um aplicativo móvel autônomo nos mercados globais fora dos EUA, em grande parte no iOS.

Como funciona o TikTok Now?

TikTok Now, o recurso

O TikTok Now, o recurso, está disponível para os usuários dos EUA. Nas imagens de imprensa, você pode ver que o "Now" pousou espaço na barra de navegação inferior, ao lado do botão de postagem. Toque no botão Now (ícone de relâmpago) para ver um Feed Explore do TikTok Nows - ou, como TikTok o chamou, "uma experiência diária de foto e vídeo" - das "pessoas que mais importam". Você também receberá um prompt diário para capturar um vídeo de 10 segundos ou uma foto estática para compartilhar facilmente o que você está fazendo.

O TikTok Now tem alguns recursos de privacidade. Para um deles, os usuários devem ter 18 anos para compartilhar suas postagens do TikTok Now no Explore Feed. Para usuários de 13 a 15, somente seus amigos - pessoas que você segue e que o seguem - poderão comentar sobre suas postagens. Mesmo para usuários com 18 anos ou mais, a configuração padrão permitirá que apenas amigos possam ver suas postagens, embora eles possam alterar suas configurações para compartilhar com o público.

TikTok Now, o aplicativo

TikTok disse que está fazendo experiências com TikTok Now durante as próximas semanas.

Em regiões fora dos EUA, o TikTok Now está disponível como um novo aplicativo TikTok Now. O aplicativo funciona muito como a experiência do TikTok Now atualmente em cozimento no aplicativo TikTok dentro dos EUA. Mas, como um aplicativo móvel separado que você tem que baixar para usar, ele permite que os usuários optem por receber as notificações push para check-ins - o que é útil se você preferir que suas notificações do aplicativo TikTok sejam silenciadas, mas queira ser alertado sobre o novo TikTok Nows. Tenha em mente que a BeReal alerta seus usuários através da notificação push, dizendo-lhes que "é hora de BeReal" com emojis de alerta. A notificação do TikTok Now é semelhante, alertando os usuários de seu "Time to Now" com emojis de alerta.

Se alguém com menos de 16 anos se registrar para um aplicativo autônomo TikTok Now, sua conta será definida como privada por padrão. Caso contrário, os recursos de privacidade do TikTok Now são os mesmos entre o aplicativo e o recurso.

Onde está disponível o TikTok Now?

O aplicativo TikTok Now iOS está disponível nas seguintes áreas: Myanmar, Bulgária, Paquistão, Camboja, Tailândia, Indonésia, Alemanha, Qatar, Polônia, Bélgica, Nova Zelândia, Guatemala, Áustria, Bahrein, África do Sul, Finlândia, Gana, República Checa, Vietnã, Grécia, Irlanda, Azerbaijão, Israel, Nigéria, Espanha, Holanda, Suíça, Argélia, Malásia, Suécia, Itália, Marrocos, Líbano, México, Dinamarca, Egito, República Dominicana e Romênia.

Há também uma versão Android do aplicativo TikTok Now ao vivo nas Bermudas.

O aplicativo TikTok Now é ao vivo apenas nos EUA.

O TikTok Now é de uso livre?

Sim, o recurso é gratuito dentro do aplicativo TikTok, e o aplicativo móvel autônomo é gratuito, também.

O TikTok irá adicionar o TikTok Now fora dos Estados Unidos?

TikTok recusou-se a especificar neste momento se a funcionalidade será lançada dentro do aplicativo TikTok fora dos EUA.

Algo mais que você deve saber?

