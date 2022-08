Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TikTok anunciou que está lançando a capacidade de publicar automaticamente histórias de seu aplicativo em outras redes sociais, incluindo Instagram e Facebook.

Isto significa que será mais fácil do que nunca duplicar seu conteúdo TikTok sobre outros aplicativos, incluindo um host como o Instagram que está muito tentando se impor no boom do compartilhamento de vídeo.

A grande limitação aqui é que isto só se aplica às Histórias TikTok, fatias de vídeo ao vivo que desaparecem após um dia, já que são muito parecidas com as Histórias oferecidas pela Instagram e outras.

A partir dos sons das coisas, porém, você poderá enviar sua TikTok Story para a Instagram na forma de um carretel, que pode aparecer em alguns tipos diferentes de alimentação, algo que a própria Instagram está priorizando no momento.

Portanto, esta não é uma bala de prata que permite que você poste seu conteúdo com super facilidade entre as partes mais úteis de cada rede - ainda não.

O que é, porém, é outra pequena ferramenta que poderia ser útil para os criadores que estão fazendo a maior parte de seu envolvimento direto no TikTok, mas querem postar o conteúdo que resulta também em outros canais, sem ter que fazer um monte de auto-copiagem.

Não sabemos quando o lançamento para usuários globais estará terminado, mas enquanto isso, você pode ficar de olho em mais opções de compartilhamento quando tiver terminado de enviar algo para seu TikTok Story (se você ainda tiver acesso a Stories, neste momento!).

