Como mudar facilmente seu nome de usuário e nome de perfil TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TikTok tem várias características enterradas. Mesmo que você passe horas no aplicativo diariamente, você provavelmente não sabe como mudar suas configurações básicas e preferências - tais como seu nome de usuário e nome de perfil.

Quando você cria uma conta TikTok, você é solicitado a escolher um nome de usuário e um nome de perfil. Mas e se você usou seu nome verdadeiro e não quer mais que ele seja associado ao seu perfil TikTok? Ou talvez o nome que você escolheu originalmente não corresponda ao tipo de conteúdo que você está compartilhando atualmente. Não importa o motivo, é fácil mudar seu nome de usuário e seu nome de perfil. Veja como.

Seu nome de usuário TikTok é seu "@" (ou handle) associado à sua conta. Por exemplo, o animador Lizzo tem o nome de usuário de @lizzo no TikTok. Seu nome de perfil, por outro lado, é o nome que aparece na parte superior do seu perfil no aplicativo TikTok. Se você usar seu nome verdadeiro aqui, quando as pessoas acessarem seus vídeos para ver seu perfil, elas verão seu nome verdadeiro.

Você pode mudar seu nome de usuário e nome de perfil separadamente, mas a área para fazer isso para ambos está localizada na página Editar perfil.

Abra o aplicativo móvel TikTok e faça o login. Vá para sua página de perfil (tocando o ícone Perfil no canto inferior). Selecione Editar perfil. Selecione uma das seguintes opções: Nome (para mudar o nome de seu perfil)

Nome de usuário (para mudar seu nome de usuário) Digite seu novo nome ou nome de usuário.

Você só pode mudar seu nome de usuário uma vez a cada 30 dias. Seu nome de usuário também deve ser sempre único. Você não pode aceitar um @ que já esteja em uso.

Você receberá um novo comando quando mudar seu nome de usuário TikTok! Além disso, você mudará seu URL personalizado do TikTok. Por exemplo, o ator Kevin Bacon tem o nome de usuário @kevinbacon no TikTok, o que significa que seu perfil TikTok tem a URL de www.tiktok.com/@kevinbacon. Mas se ele mudasse seu nome de usuário, e você tentasse acessar seu antigo URL, você não veria mais seus vídeos. Portanto, tenha isso em mente se você mudar seu nome de usuário TikTok.

Além disso, se você tiver uma conta verificada e mudar seu nome de usuário, essa conta não será mais verificada.

Escrito por Maggie Tillman.