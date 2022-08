Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A empresa matriz da TikTok, ByteDance, apresentou um pedido de marca registrada para um serviço chamado TikTok Music em maio deste ano.

O pedido, descoberto por Insider, aplica o nome a vários serviços, incluindo um aplicativo móvel que permite aos usuários "comprar, tocar, compartilhar, baixar músicas, canções, álbuns, letras de músicas".

TikTok está se tornando cada vez mais uma maneira de descobrir novas músicas, particularmente com a geração mais jovem, portanto, lançar um aplicativo musical dedicado dentro do ecossistema faz muito sentido.

De fato, ByteDance já lançou um serviço musical na Índia, Brasil e Indonésia, que dá pelo nome de Resso.

Não está claro se o TikTok Music seria um rebrand do Resso, mas dado que a ByteDance promoveu o Resso de dentro do aplicativo TikTok no Brasil - não ficaríamos surpresos se os dois aplicativos compartilhassem um pouco do mesmo DNA.

Entretanto, o depósito da marca sugere que o aplicativo TikTok Music poderia ter um escopo mais amplo, permitindo aos usuários "transmitir ao vivo programação de mídia interativa de áudio e vídeo no campo do entretenimento, moda, esportes e eventos atuais".

"Normalmente uma empresa do tamanho do TikTok ou ByteDance só vai apresentar pedidos de registro de marca para itens que eles estão considerando seriamente", disse o advogado de marca Josh Gerben à Insider.

Portanto, seja qual for o caso, é provável que ouçamos algo relativamente em breve. Considerando o tamanho da base de usuários do TikTok e a eficácia de seus algoritmos, há todas as chances de que isso possa representar um sério desafio para serviços como o Spotify e a música da Apple.

Escrito por Luke Baker.