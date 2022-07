Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TikTok confirmou que está testando uma nova configuração que permitirá aos usuários restringir os telespectadores de streaming ao vivo apenas a adultos.

Alguns usuários relataram ter visto a nova opção de alternar as transmissões ao vivo com os chamados "temas maduros". Esta opção essencialmente define fluxos ao vivo para que só possam ser vistos por espectadores com mais de 18 anos de idade.

No entanto, este movimento não é para criar conteúdo adulto como tal. Todo o conteúdo criado para a plataforma, incluindo as transmissões ao vivo somente para adultos, ainda está sujeito às políticas da TikTok. Estas incluem políticas sobre nudez, atividade sexual e violência. Portanto, criar tal conteúdo para transmissões ao vivo resultará em ações punitivas para sua conta.

A idéia, ao invés disso, é deixar os criadores transmitirem conteúdo que não seja destinado a crianças e, em vez disso, seja para uma audiência adulta. Isto, em teoria, impedirá que os mais jovens vejam coisas que não lhes interessam.

Isto é parte de um plano maior que a TikTok está implementando para identificar conteúdo para diferentes faixas etárias. A empresa tem trabalhado em um sistema para identificar e restringir o conteúdo quando necessário, de modo que o conteúdo maduro não seja acessado por um público mais jovem.

Tracy Elizabeth, a chefe da política de assuntos da TikTok nos EUA, falou sobre isso no início deste ano, dizendo:

"Ouvimos diretamente de nossos criadores que às vezes eles têm o desejo de alcançar apenas um público mais velho específico. Então, como exemplo, talvez eles estejam criando uma comédia que tenha humor adulto, ou oferecendo dicas aborrecidas sobre o local de trabalho que são relevantes apenas para adultos. Ou talvez eles estejam falando de experiências de vida muito difíceis... então, dadas essas variedades de tópicos, estamos testando maneiras de ajudar a melhor capacitar os criadores a alcançar o público pretendido para seu conteúdo específico".

Portanto, devemos ver mais deste tipo de coisas no futuro.

Enquanto isso, os ambientes de transmissão ao vivo apenas para adultos estão sendo testados com um número seleto de usuários e poderão se estender mais amplamente em breve.

Escrito por Adrian Willings.