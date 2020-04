O zoom pausa os novos recursos para se concentrar na segurança, pois os usuários aumentam 20x em três meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O fundador da Zoom, Eric Yuan, pediu desculpas pelo aplicativo de videochamada por "ficar aquém das expectativas de privacidade e segurança da comunidade" e disse que a empresa está fazendo uma pausa nas atualizações de recursos para trabalhar no suporte a "um conjunto muito mais amplo de usuários que estão utilizando nosso produto em um miríade de maneiras inesperadas ".

Isso inclui a atualização da política de privacidade da empresa, o lançamento de correções para falhas de segurança e a remoção da integração do Facebook no aplicativo iOS que coletava informações desnecessárias sobre os usuários. Também há esclarecimentos sobre o que é (e o que não é) criptografado de ponta a ponta.

A pandemia de coronavírus viu os usuários migrarem para o Zoom enquanto as pessoas realizam reuniões on-line com um grande número de participantes, com aulas, cultos na igreja e testes de pub em abundância agora ocorrendo sobre o aplicativo. A base de usuários cresceu enormemente, passando de 10 milhões de participantes diários da reunião no final de dezembro para 200 milhões agora.

Yuan disse que a empresa está melhorando enormemente suas informações de treinamento em torno do produto e reduzindo os tempos de espera do suporte ao cliente. Yuan disse anteriormente como a empresa estava lidando com a questão do Zoombombing .

O crescimento do Zoom destacou como concorrentes como Microsoft com Skype e Google com Duo e Hangouts Meet falharam em capitalizar uma situação em que a demanda por videochamada e conferência é maior do que nunca. E com o Zoom principalmente um aplicativo voltado para negócios, a mudança claramente pegou todos de surpresa.

"Durante esse período de isolamento, na Zoom, nos sentimos incrivelmente privilegiados por estar em uma posição para ajudá-lo a permanecer conectado", diz o comunicado da Yuan. "Nas últimas semanas, apoiar esse fluxo de usuários tem sido uma tarefa tremenda e nosso único foco. Nós nos esforçamos para fornecer a você um serviço ininterrupto e a mesma experiência amigável que fez do Zoom a plataforma de videoconferência preferida para empresas em todo o mundo, além de garantir a segurança, a privacidade e a segurança da plataforma ".

"No entanto, não projetamos o produto com a previsão de que, em questão de semanas, todas as pessoas no mundo trabalhariam, estudariam e socializariam repentinamente em casa. Agora, temos um conjunto muito mais amplo de usuários que utilizam nosso produto de inúmeras maneiras inesperadas, apresentando-nos desafios que não prevíamos quando a plataforma foi concebida.

"Esses novos casos de uso principalmente para consumidores nos ajudaram a descobrir problemas imprevistos em nossa plataforma. Jornalistas e pesquisadores de segurança dedicados também ajudaram a identificar casos pré-existentes. Agradecemos o exame e as perguntas que estamos recebendo - sobre como o serviço funciona, sobre nossa infraestrutura e capacidade e sobre nossas políticas de privacidade e segurança.Essas são as perguntas que tornarão o Zoom melhor, tanto como empresa quanto para todos os seus usuários.

"Nós os levamos extremamente a sério. Estamos analisando cada um deles e os abordando da maneira mais rápida possível. Estamos comprometidos em aprender com eles e fazer melhor no futuro".

Também haverá um webinar semanal de segurança .