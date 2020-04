Obtenha três meses de audiolivros Audible UK para 99p!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos sabemos que a leitura é importante, especialmente tendo em conta a situação actual.

Mas mesmo se você não pode ou não gosta de curvar com um bom livro, você ainda pode obter através de sua lista de leitura com a ajuda de seus ouvidos, graças ao Audible.

O maior provedor de audiolivros do mundo, Audible permite que você leve sua leitura em movimento, e você pode obter um acordo especial em uma assinatura do Reino Unido Audible até agora 21 abril.

Você pode obter três meses de Audible por 99p em vez de £7,99 por mês.

Audible tem uma grande seleção de mais de 200.000 audiolivros. Se você está procurando um livro de auto-ajuda que impulsiona a produtividade ou um thriller suculento para apimentar o seu trajeto matinal, o Audible tem tudo o que você precisa.

Com o serviço de audiolivro número um do mundo, você pode desfrutar de sua audição em vários dispositivos, e você sempre começará exatamente onde parou por último. Além disso, o Audible permite que você ouça seus audiolivros em até três vezes a velocidade normal, para que você possa ler quando estiver com pouco tempo.

Após sua assinatura de três meses com taxa reduzida, sua assinatura vai para £7,99 por mês. Você sempre pode cancelar sua assinatura a qualquer momento.