Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você deve ter visto esta coisa chamada Spotify Wrapped. Na verdade, isso acontece a cada temporada de férias.

No final do ano, Spotify crunches os dados e revela a cada usuário suas músicas mais ouvidas, assim como os principais artistas, gêneros e podcasts que o ouvinte tocou durante o ano. Este evento evoluiu ao longo dos anos para incluir novas características (como uma descrição de sua"aura de áudio").

Se você quiser encontrar seu Spotify Wrapped para 2022, veja como - além disso, tudo o que você precisa saber sobre Spotify Wrapped.

O que é Spotify Wrapped?

O Spotify Wrapped começou em 2016. Lançado anualmente durante as férias de graça, é basicamente uma maneira divertida para os usuários de Spotify Wrapped mostrar seu gosto musical nas mídias sociais, bem como aprender mais sobre seus hábitos auditivos. É uma representação visual das canções, artistas, gêneros e podcasts que mais ouviram de 1 de janeiro a 31 de outubro. Os usuários normalmente compartilham amplamente seus resultados Spotify Wrapped no Twitter, Instagram, e outros sites.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como parte do Spotify Wrapped, Spotify também revela os artistas, canções, álbuns e podcasts mais populares globalmente e regionalmente no ano passado.

Spotify

O que o Spotify Wrapped mostra para você?

Spotify Wrapped evoluiu ao longo dos últimos seis anos. Para 2022, a Spotify Wrapped inclui cartões (também conhecidos como "histórias") para os seguintes:

Meus principais gêneros

Dia do Áudio Música ouvida durante Minhas manhãs, Minhas tardes e Minhas noites

Minha Ata Escutada

Meu Top Song

Minhas melhores canções

Meu Artista Principal

Meus Artistas de Topo

Sua personalidade de escuta

O Audio Day é novo, e Spotify o descreve como uma história interativa que "dá uma olhada em como seu gosto musical evoluiu ao longo do dia, o Audio Day mostra os estados de espírito de nicho e os descritores estéticos da música que você ouviu durante os períodos da manhã, meio-dia e noite".

Há também um novo cartão/estória disponível para ávidos ouvintes chamado Your Listening Personality. Spotify disse, com este novo cartão, que mostra "16 tipos diferentes de Personalidade Escuta" que mostram sua personalidade auditiva com base em como você ouviu a música durante todo o ano.

Você também pode acessar uma história embrulhada no final que combina os resultados de todos os outros cartões. No final do Spotify Wrapped, Spotify compila as partes mais importantes de seu Spotify Wrapped - como as melhores músicas do ano, minutos escutados e os melhores artistas - em uma lista de reprodução.

Como encontrar seu Spotify Wrapped

Para acessar o Spotify Wrapped 2022, lance a última versão do aplicativo Spotify e vá para Home > #SPOTIFYWRAPPED > Seu 2022 em revisão.

Quando o Spotify Wrapped é lançado?

Spotify Wrapped 2022 lançado em 30 de novembro. No ano passado, a Wrapped foi lançada em 1 de dezembro. Normalmente, ela é lançada no final do ano.

Onde você pode compartilhar o Spotify Wrapped?

Os usuários do Spotify podem compartilhar seu Spotify Wrapped no Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, e TikTok.

Para cada cartão em seu Spotify Wrapped, você verá a opção de compartilhá-lo. Basta clicar ou tocar no botão compartilhar quando o vir e publicá-lo em sua plataforma de mídia social preferida. Você também pode incorporá-lo em um site ou blog. Se você quiser compartilhar sua lista de reprodução Spotify Wrapped, basta ir até a lista de reprodução no final e tocar ou clicar nos três pontos e depois clicar em share para obter o link, que você pode então enviar para quem ou onde você quiser.

Este ano, você também pode desbloquear uma lente Snapchat personalizada que reflete sua personalidade de escuta, além de roupas com tema Wrapped para Bitmojis, bem como GIFs com tema Wrapped através de todos os parceiros de DIVERSOS. Spotify Wrapped em 2022 também está assumindo Roblox no continente da Ilha Spotify, com missões temáticas Wrapped, jogos, comércio virtual e oportunidades de estandes de fotos com 12 artistas diferentes, como Tove Lo.

Spotify

Quem é o artista mais ouvido em Spotify?

Spotify Wrapped listas dos artistas mais ouvidos no mundo e na região, como nos EUA.

Em 2022, Bad Bunny foi o artista mais ouvido em todo o mundo pelo terceiro ano consecutivo - com mais de 18,5 bilhões de córregos este ano. A segunda artista mais tocada (e a artista feminina mais tocada do ano) é Taylor Swift. Ela foi seguida por Drake, The Weeknd, e BTS.

Melhores aplicativos Android 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 1 Maio 2022 Colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo, para ajudá-lo a encontrar o melhor do que a Play Store tem a oferecer.

Entretanto, nos EUA, Drake encabeçou a lista da artista mais ouvida, seguida por Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West, e The Weeknd.

Qual é a canção mais ouvida em Spotify?

Para 2022, a canção mais ouvida em Spotify - tanto nos EUA como gobally - foi "As It Was" de Harry Styles, com mais de 1,6 bilhões de riachos.

Qual é o álbum mais ouvido no Spotify?

Para o álbum mais transmitido de Spotify, Bad Bunny dominou as paradas - tanto nos EUA quanto globalmente - com Un Verano Sin Ti.

Qual é o podcast mais escutado em Spotify?

Spotify Wrapped também lista quais podcasts são os mais ouvidos, e, é claro, os podcasts mais ouvidos foram da própria programação de Spotify. Nos EUA e em todo o mundo, The Joe Rogan Experience recebeu as maiores honras, seguida por Call Her Daddy, Anything Goes with Emma Chamberlain, e Caso 63.

Quer saber mais?

Confira o post do blog de Spotify sobre Spotify Wra Spotify Wra Spotify Wrapped 2022. Você também pode ver o site do Spotify Wrapped aqui.

Escrito por Maggie Tillman.