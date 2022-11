Mais de 300.000 audiolivros estão disponíveis para os ouvintes do UK Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Spotify anunciou que mais de 300.000 audiolivros estão agora disponíveis para usuários Spotify no Reino Unido, pela primeira vez.

O recurso, que já estava disponível nos Estados Unidos, permite aos usuários de Spotify comprar e depois ouvir audiolivros. Esses audiolivros podem ser encontrados ao lado das ofertas de música e podcast existentes na streamer, com mais áudio do que nunca disponível dentro de um aplicativo.

A expansão de Spotify em audiolivros continua seu impulso para torná-lo o lugar de ponta a ponta para as pessoas que querem ouvir qualquer coisa. A empresa diz que os fãs de audiolivros poderão comprar livros individuais e até mesmo obter uma prévia de cada um antes de tomar uma decisão de compra, dando a eles a chance de testar cada novo livro antes de comprar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aqueles que procuram algumas idéias de compra também encontrarão recomendações, bem como uma lista de best sellers quando procuram uma pequena inspiração de audiobook, Spotify confirmada através de comunicado à imprensa.

A entrada de Spotify no mercado de audiolivros do Reino Unido acrescenta outra opção para aqueles que preferem que seus livros sejam lidos para eles. A Amazon's Audible assim como a Apple's Books Store são duas outras opções disponíveis para os usuários.

A Spotify lançou audiobooks nos Estados Unidos em setembro e imediatamente violou as regras da Apple's App Store. Spotify queria que as pessoas pudessem comprar seus audiolivros através do aplicativo Spotify, mas teria que pagar a comissão da Apple's App Store para fazer isso. Como resultado, o Spotify audiobooks só pode ser comprado através da web.

Escrito por Oliver Haslam.