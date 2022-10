Spotify HiFi Platinum plano pode estar a caminho em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Spotify pode estar lançando seu tão esperado HiFi tier de áudio premium sob um novo nome, Spotify Platinum, de acordo com uma nova pesquisa que é enviada a pelo menos um usuário.

O usuário Reddit tinha acabado de cancelar sua assinatura Spotify Premium e estava sendo questionado por uma pesquisa, o que é comum o suficiente.

Onde as coisas ficam mais surpreendentes é que a pesquisa estabeleceu um novo nível de afiliação que eles poderiam trocar, teoricamente nos próximos 30 dias, chamado Platinum.

Esta nova camada, de acordo com a captura de tela carregada pelo usuário, inclui o som HiFi que o Spotify tem sido promissor por um tempo, junto com alguns outros benefícios.

Estes incluem o Studio Sound (provavelmente algum tipo de efeito estéreo ou surround), um modo de sintonizador de fone de ouvido, algo chamado Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e acesso aos podcasts do Spotify com anúncios limitados.

Essa é na verdade uma lista bastante saudável de recursos novos ou melhorados, embora com um monte que não sabemos o significado, e vem com uma etiqueta de preço de $19,99 anexada, aparentemente. Isso é muito mais do que alguns concorrentes estão cobrando por áudio sem perdas.

Você poderia muito bem supor que isto significa que um anúncio de algum tipo é relativamente iminente de Spotify, embora também seja inteiramente possível que esta seja uma forma de pesquisa de mercado e que não haja nada no pipeline imediato. Em ambos os casos, o tempo o dirá.

Escrito por Max Freeman-Mills.