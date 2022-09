Como mudar seu nome de usuário Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está procurando mudar seu nome de usuário Spotify, então há algumas medidas que você pode tomar para fazê-lo sem uma nova conta. No entanto, não é imediatamente óbvio como você o faz, então estamos aqui para ajudar a guiá-lo através dos passos para mudar seu nome de usuário.

Vale a pena notar que seu nome de usuário e seus nomes de exibição são coisas diferentes. Se você estiver tendo problemas para fazer login, então usar seu e-mail é a melhor maneira de acessar sua conta.

Seu nome de exibição, entretanto, é o que aparece em seu perfil e o que as pessoas podem ver em suas listas de reprodução públicas quando você as compartilha. Portanto, se você estiver procurando atualizar isso, siga estes passos.

Como mudar seu Spotify username em seu telefone

Você pode mudar o nome de seu perfil Spotify de várias maneiras. Você pode fazê-lo a partir do aplicativo Spotify, do web player Spotify ou através do aplicativo desktop.

Se você tiver o aplicativo Spotify instalado em seu telefone, siga estes passos para mudar o nome de seu monitor:

Abra o aplicativo Spotify Na parte superior direita, clique no ícone da engrenagem para chegar ao menu de configurações A partir daí clique em "ver perfil". Depois "editar perfil" sob seu nome de exibição Toque em seu nome de usuário, depois simplesmente edite e coloque um novo nome Clique em salvar quando você estiver feliz

Como mudar seu Spotify username com o aplicativo

Mudar seu nome Spotify no aplicativo desktop é tão fácil quanto no móvel, talvez até mais fácil.

Clique no nome de seu perfil no canto superior direito do aplicativo para acessar o menu suspenso A partir daí clique no perfil Então simplesmente clique em seu nome e edite-o Depois clique em salvar quando você terminar

Como mudar seu nome de usuário na web

O web player do Spotify não é apenas uma forma útil de ouvir música e podcasts se você não estiver em sua máquina e não tiver seu telefone com você. Ele também pode ser usado para outras coisas como mudar seu nome de usuário.

Primeiro vá para o site do Spotify web player e faça o login Clique no nome de seu perfil no canto superior direito do aplicativo para acessar o menu suspenso A partir daí clique no perfil Então simplesmente clique em seu nome e edite-o Depois clique em salvar quando você terminar

Se você quiser ou precisar, você pode mudar seu endereço de e-mail Spotify (que você usará para fazer o login) acessando sua conta aqui.

