Spotify stats: As melhores maneiras de analisar seus dados de escuta Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há várias ferramentas que você pode usar para obter suas estatísticas de Spotify e descobrir uma riqueza de informações sobre seus hábitos de escuta Spotify.

Se você é como nós, então provavelmente já viu e amou os dados que saem do aplicativo de música a cada ano com Spotify Wrapped, mas há outras maneiras de obter estatísticas de Spotify sem ter que esperar por uma época específica do ano.

Se você estiver interessado em analisar seus hábitos de audição, incluindo descobrir quem você mais ouve, qual é seu álbum mais obscuro ou quantas vezes ouviu suas músicas favoritas, então siga nosso guia.

Naturalmente, Spotify é uma das maneiras mais fáceis de ter acesso a alguns de seus dados de escuta recentes. Você pode usar o aplicativo desktop oficial para acessar seu histórico recente com facilidade. Para fazer isso:

Abra o aplicativo Spotify e clique no ícone de seu perfil no canto superior direito do aplicativo. A partir do menu clique em perfil Passe por aqui para ver os melhores artistas e faixas para o mês

Estes dados só são visíveis para você, portanto não serão úteis se você estiver procurando compartilhar estatísticas específicas com outras pessoas, mas é uma boa maneira de encontrar facilmente aquele bicho do ouvido do qual você não consegue lembrar o nome.

Stats for Spotify é um site fácil de usar que permite que você veja os dados de Spotify num relance. Você pode usá-lo facilmente para verificar várias coisas sobre seus hábitos auditivos, incluindo faixas de primeira linha, artistas de primeira linha, gêneros de primeira linha e suas músicas mais recentes também.

Você pode ajustar os dados para mostrar estas coisas em diferentes períodos de tempo também. Por exemplo, apenas vendo as últimas quatro semanas de faixas de primeira linha ou os últimos seis meses ou o tempo todo.

Não cria nenhum gráfico extravagante, mas é uma boa maneira rápida de analisar seus dados de Spotify com apenas alguns cliques.

Vale notar que o site não está associado ao Spotify e você tem que lhe conceder permissão para acessar seus dados primeiro. Você pode, entretanto, remover qualquer aplicativo como este ao qual você tenha dado acesso , simplesmente visitando a seção de aplicativos de sua conta Spotify.

Se você quiser ver os dados do Spotify em seu telefone, então você também pode fazer isso. Stats.fm é um aplicativo que você pode baixar da App Store ou através do Google Play.

Como outros aplicativos externos nesta lista, você precisa dar acesso ao Stats FM a sua conta Spotify para acessar os dados, mas uma vez que o faça você poderá ver Spotify Stats num relance fácil, incluindo suas faixas, artistas e álbuns favoritos de todos os tempos, das últimas quatro semanas ou dos últimos seis meses.

Clique em uma coisa específica e você poderá obter mais dados também. Clicar em uma música, por exemplo, permite que você veja como ela se empilha contra suas outras faixas transmitidas, veja outras pessoas que a ouvem regularmente e até mesmo descubra as "características de áudio" das músicas.

O aplicativo também é conveniente, pois você pode percorrer os dados e depois clicar para abrir a canção, álbum ou artista no Spotify por si só. Algumas coisas estão trancadas atrás de uma parede de pagamento premium, mas é apenas um pequeno pagamento único para acesso a todos os dados.

Se você não está satisfeito com os gráficos chatos e prefere um pouco de sass com suas estatísticas de Spotify, então não procure mais do que How Bad Is Your Streaming Music. Este é um aplicativo que afirma ser alimentado por IA e dá uma olhada em seus hábitos auditivos antes de julgá-lo de forma divertida.

É idiota e engraçado e vale bem a pena dar uma olhada se você quiser um chortle.

Moodify é algo diferente. Se você quer realmente fazer algo com seus dados, em vez de apenas olhar para gráficos, então este é um interessante, pois pega a faixa atual que você está escutando e cria uma playlist inteiramente nova baseada nele.

Moodify diz que usa IA para criar estas playlists e temos que dizer que os resultados são bastante impressionantes. Para acessá-la, você só precisa visitar o site, fazer login no Spotify e depois tocar uma faixa no Spotify e ele recomendará uma lista de reprodução que você poderá então adicionar à sua conta para ouvir quando quiser.

Spotify tem muitos dados sobre os tipos de canções que você ouve. Se a música é uma paixão, então você deve ter se perguntado se seus amigos têm gostos semelhantes. MusicTaste.Space é interessante porque permite comparar seus hábitos de Spotify com os de outros usuários. Isto é ideal se você quiser ver se há alguma sobreposição em seus hábitos auditivos com os de um amigo.

Ambos precisam assinar o Spotify através da conta e compartilhar um link para acessar os dados, mas é uma ferramenta divertida para fazer algo diferente com as estatísticas padrão do Spotify.

Estes aplicativos, em sua maioria, precisam de acesso à sua conta Spotify para que você tenha acesso aos dados. Quando terminar, se você não quiser que os aplicativos continuem a ter acesso, então você pode remover facilmente as permissões.

Dirija-se ao site Spotify e faça o login

Visite as configurações de sua conta clicando na imagem de seu perfil, no canto superior direito

Desça para "aplicações".

Em seguida, selecione "remover acesso" em qualquer coisa que você não queira mais usar

Escrito por Adrian Willings.