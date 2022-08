Spotify separa os botões Shuffle e Play para usuários premium

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Spotify está separando os botões de baralhamento e de reprodução encontrados no topo das listas de reprodução e das páginas de artistas, mas somente se você for um cliente pagante.

Atualmente, a maioria dos usuários verá um botão combinado de embaralhar e jogar, o que pode ser um pouco confuso, por isso a mudança faz muito sentido.

A atualização está sendo feita globalmente durante as próximas semanas com o objetivo de tornar a escolha muito mais clara e simples.

"Esta nova mudança permitirá que você escolha o modo que preferir no topo das listas de reprodução e álbuns e ouça da maneira que quiser".

"Se você adora a alegria do inesperado com o modo Shuffle, ou prefere ouvir músicas em ordem, simplesmente pressionando Play, Spotify já o cobriu", escreveu a marca em um post de blog.

A mudança estará presente nas versões iOS e Android do aplicativo para assinantes Premium, mas parece que os usuários gratuitos terão que passar sem ele.

Os artistas têm expressado sua frustração com a obsessão embaralhada do Spotify ao longo dos anos, e isso levou a que o serviço exibisse um botão de reprodução padrão nas páginas do álbum.

Agora você estará no controle das listas de reprodução, álbuns e feeds de artistas. É discutível, do jeito que sempre deveria ter sido.

"A partir do momento em que você clicar em Spotify, você decide como quer ouvir suas listas de reprodução favoritas ou aquele novo álbum pelo qual você está obcecado", disse Spotify.

Escrito por Luke Baker.