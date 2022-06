Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Adoramos nossas listas de jogos Spotify, elas servem como excelentes companheiros quer estejamos dirigindo, fazendo tarefas domésticas, indo ao ginásio ou relaxando depois de um longo dia.

Às vezes, no entanto, há um sério desajuste de velocidade e oPó no Vento não está realmente nos motivando a acertar um novo recorde pessoal.

Bem, na verdade, é muito fácil classificar uma playlist por BPM - você pode até mesmo filtrar músicas que estão acima ou abaixo de um determinado BPM. É uma ótima ferramenta para ter à sua disposição, tornando a cura perfeita da vibe tão fácil quanto alguns cliques.

Veja como é feito:

Para começar, você vai precisar de uma lista de reprodução para classificar em primeiro lugar. Esta pode ser uma que você já tenha criado ou uma nova, em ambos os casos, nossos resultados serão produzidos como uma playlist adicional no final.

Temos uma grande confusão de uma playlist chamada "Good stuff I tropeçou" - e como você pode adivinhar, ela serve como uma lixeira para canções que gostamos, através de uma multidão de gêneros, humores e velocidades. É o tipo perfeito de playlist para filtrar por BPM, permitindo-nos criar uma versão rápida, lenta, ou mesmo uma que muda gradualmente à medida que a playlist avança.

Para este exemplo, estaremos fazendo uma playlist otimista que é ótima para se trabalhar. Portanto, vamos querer músicas que sejam mais de 100 batidas por minuto.

Infelizmente, esta funcionalidade ainda não está incorporada no aplicativo Spotify principal, então precisaremos visitar um site externo para fazer a triagem. Vá para o site Sort Your Music.

Então, faça o login com sua conta Spotify clicando no botão 'Login com Spotify'.

Você deverá então ver uma lista de suas listas de reprodução criadas e salvas, e poderá escolher aquela que deseja classificar.

Agora você deve ser capaz de ver todas as músicas de sua lista de reprodução escolhida, e você tem um monte de opções a mais do que o normal quando se trata de classificá-las. Estas opções adicionais incluem Energia, que explica como uma canção é energética, Dançabilidade, como é fácil dançar e Valance, que é como uma canção soa feliz ou triste. Coisas úteis!

É claro que estamos aqui para o BPM, e com facilidade temos duas caixas no topo da página o que nos permite definir um BPM mínimo e um BPM máximo. Escolhemos 100 como nosso BPM mínimo e 200 como o máximo, além de desmarcar o BPM dobrado.

Também decidimos encomendar a playlist diminuindo a capacidade de dança, pois as batidas constantes devem ser um bom companheiro de treino, e não há como chegar ao final desta playlist mamute em uma única sessão.

Quando estiver satisfeito, clique em 'Salvar como nova lista de reprodução' no canto superior direito.

Em seu aplicativo Spotify, como que por magia, você deve ver sua lista de reprodução recém-criada. Ele será automaticamente nomeado algo como 'X playlist ordenado por X decrescente', mas você pode renomeá-lo como desejar, assim como remover qualquer faixa que não queira.

E aí está, pode não ser tão simples como clicar com o botão direito em uma lista de reprodução, mas é uma ferramenta muito útil e achamos que definitivamente vale a pena dar os passos extras.

