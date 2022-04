Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando Spotify trouxe o podcast de Joe Rogan para a plataforma em 2020, parte do acordo era que os ouvintes também pudessem assistir ao podcast de vídeo em Spotify.

Demorou um pouco para que a experiência fosse corrigida, mas em outubro de 2021 a plataforma começou a abrir o podcasting de vídeo para outros criadores, como Philip DeFranco e Jasmine Chiswell.

Agora, Spotify está trazendo a funcionalidade de podcasting de vídeo para todos os criadores nos EUA, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido.

Spotify diz que os criadores poderão enviar podcasts de vídeo através do Anchor com a mesma facilidade com que publicam conteúdo de áudio.

Os podcasts de vídeo são 'backgroundable', o que significa que os ouvintes poderão sentar-se e assistir ao conteúdo ou bloquear sua tela e continuar ouvindo sem assistir à transmissão do vídeo.

Junto com a funcionalidade de podcast de vídeo, Spotify lançou inúmeros novos recursos, incluindo a capacidade de incorporar podcasts de vídeo em outras plataformas e uma ferramenta para substituir os podcasts de áudio por seus equivalentes de vídeo. Você pode ver todas as novas funcionalidades aqui.

Em um post de blog anunciando os recursos, Spotify disse: "Com esta última expansão, continuamos a fazer do Video Podcasting uma grande experiência para os criadores - capacitando-os a alcançar novos públicos globais, possuir a forma como eles monetizam seu conteúdo e interagir com os fãs de novas maneiras. Há uma enorme oportunidade para Video Podcasts no Spotify, e mal podemos esperar para ver o que os criadores trazem para a mesa".

Escrito por Luke Baker.