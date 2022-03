Spotify está tornando mais fácil para você descobrir Podcasts

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com alguns relatórios, o Spotify parece estar testando um novo estilo TikTok de descoberta de podcasts que pode facilitar a descoberta de coisas novas para ouvir.

O Spotify já é uma plataforma popular para encontrar e ouvir podcasts, agora a empresa está tentando melhorar ainda mais.

Alguns usuários foram ao Twitter para relatar que viram uma nova seção de Podcasts na parte inferior do aplicativo, onde você normalmente encontraria sua biblioteca e os botões iniciais. A partir daí, você pode clicar para obter um estilo TikTok de descoberta de podcast que permite experimentar alguns podcasts aleatórios apenas passando por eles.

Como você pode ver neste Tweet, o design parece passar por podcasts aleatórios e até inclui legendas automáticas para despertar seu interesse.

Isso parece ser semelhante ao recurso de descoberta de vídeo que estava sendo testado no aplicativo no final de 2021. Infelizmente, a nova experiência parece estar apenas em fase de teste no momento e não está aberta a todos. Como em todas essas coisas, não podemos dizer se veremos um lançamento mais amplo no futuro ou se é apenas um teste que o Spotify abandonará.

Certamente não há nenhuma palavra oficial do Spotify neste momento, então teremos que esperar para ver.

Escrito por Adrian Willings.