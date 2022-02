Como mover suas listas de reprodução do Spotify para o Apple Music

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quaisquer que sejam suas razões para querer mudar de serviço, seja devido aos artistas que saem do serviço, o Spotify escolhendo ficar atrás de hosts de podcasts específicos ou o Apple Music oferecendo mais recursos que você deseja, você pode levar sua música com você. Na verdade, o mesmo acontece se você estiver partindo para outro provedor como o YouTube Music ou o Tidal . O processo geralmente funciona para todos os provedores populares.

O processo difere um pouco dependendo se você deseja transferir usando seu iPhone, telefone Android ou um navegador da web. Mas, independentemente de como você deseja fazer isso, existe um método para garantir que você possa manter todas as listas de reprodução que reuniu meticulosamente ao longo dos anos.

Porém, há uma ressalva: os três serviços que encontramos para oferecer esse serviço não o fazem de graça. Pelo menos, não se você tiver um número considerável de músicas para alternar.

O método mais fácil de usar ao transferir suas listas de reprodução do Spotify para o Apple Music no seu telefone Android é usar um aplicativo chamado Free Your Music. (Também está disponível no iOS).

Vale a pena notar, Free Your Music é gratuito para experimentar, mas só permite transferir 100 músicas sem pagar. Se você quiser transferir mais do que isso, precisará comprar a compra premium no aplicativo.

Está disponível como uma compra única de £ 10,99, ou você pode fazer uma assinatura trimestral, anual ou vitalícia. Qual você escolhe depende se você se vê precisando usá-lo mais de uma vez. A opção única é tudo o que você precisa se estiver fazendo apenas uma grande megatransferência.

Baixe grátis sua música - na Play Store (ou App Store para iPhone) Abra o aplicativo e selecione sua fonte - neste caso 'Spotify' Faça login na sua conta Spotify Selecione seu destino - escolha 'Apple Music' Agora faça login com seu ID Apple Selecione as listas de reprodução ou álbuns salvos que deseja transferir - toque em 'Iniciar transferência'

Esta não é a única solução, no entanto. Você também pode usar nosso tutorial 'na web' abaixo. Custa menos, mas obviamente não é tão conveniente, pois você precisa usar um navegador para fazer isso.

Um aplicativo que era originalmente gratuito - mas não é mais - é chamado SongShift. Já mostramos como usá-lo para mudar do Apple Music para o Spotify no iPhone , e o processo é o mesmo, embora ao contrário. Existem vários níveis de assinatura para SongShift. Você pode pagar £ 34,99 para uso vitalício, £ 4,99 por mês ou £ 19,49 por ano.

Baixe SongShift para iPhone - na App Store Toque no '+' para iniciar o processo de transferência Selecione 'Configurar fonte' - agora escolha Spotify e Álbum, Lista de reprodução ou Música no menu pop-up Agora escolha as listas de reprodução que deseja transferir e clique em 'Concluído' Onde diz 'Criar nova lista de reprodução' na próxima tela, toque no botão verde de edição que se parece com um lápis Escolha 'Nova lista de reprodução' e selecione Apple Music (ou '+ outro' e, em seguida, Apple Music, se não estiver lá) Toque em 'continuar' Selecione 'Terminei'

Agora, tudo o que você precisa fazer é aguardar o término do processamento e confirmar as correspondências, depois aguardar a conclusão da transferência.

Como mencionado, existe uma ferramenta útil de transferência baseada na web. Chama-se Soundiiz e é bastante simples de usar. Novamente, não é gratuito. Você pode transferir uma lista de reprodução sem pagar, mas mais e precisará se inscrever no serviço premium por £ 4,50 por mês. Se você precisar apenas uma vez, basta se inscrever e cancelar imediatamente a assinatura quando terminar.

Vá para Soundiiz.com - entre/crie uma conta Clique no Spotify e selecione 'Conectar' Clique em Apple Music e selecione 'Conectar' Encontre 'transferir' e clique/toque nele Agora escolha o que você deseja transferir na janela pop-up Escolha Spotify como fonte e escolha as listas de reprodução que deseja transferir - clique em continuar Em 'Configure your playlist', edite seu título e descrição e clique em 'save configuration' Escolha quais faixas dessa lista de reprodução serão transferidas na próxima tela - clique em 'confirmar' Escolha o Apple Music como destino

Agora espere a transferência acontecer. O tempo que leva depende de quantas faixas você está tentando transferir para o novo serviço.

O bom de todos esses serviços de transferência é que eles suportam praticamente todos os principais serviços de assinatura de música. Isso inclui Tidal, Deezer, YouTube Music e muitos outros. Portanto, se você deseja transferir entre outros serviços, pode usar os mesmos métodos listados acima, basta escolher diferentes origens e destinos.

Se você não tiver certeza de qual serviço de música é o melhor, confira nossa comparação .

