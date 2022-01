Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na semana passada, o Spotify removeu a música de Neil Young de sua plataforma depois que o assinante exigiu que a empresa removesse o podcast de Joe Rogan de seu catálogo.

Neil Young, Joni Mitchell e outros removeram suas músicas do Spotify, enquanto outros também protestam contra a empresa que continua permitindo desinformação no serviço de streaming. O foco principal tem sido os podcasts de Joe Rogan, que tiveram entrevistas com céticos de vacinas e desinformação incluída como resultado.

Agora o Spotify anunciou que está publicando suas regras de plataforma de longa data para que as regras sejam claras para todos e também está adicionando um aviso de conteúdo a qualquer episódio de podcast que inclua uma discussão sobre o COVID-19.

O CEO do Spotify, Daniel Ek, falou sobre por que a empresa não está assumindo a "... posição de ser censora de conteúdo" enquanto mantém as pessoas informadas:

"Sabemos que temos um papel fundamental a desempenhar no apoio à expressão do criador, equilibrando-a com a segurança de nossos usuários. Nesse papel, é importante para mim que não assumamos a posição de censor de conteúdo que existem regras em vigor e consequências para aqueles que as violam."

O resultado aqui é que esses criadores ainda estarão livres para expressar suas opiniões enquanto, se essas opiniões incluírem discussões sobre o COVID-19, haverá rotulagem para apontar os ouvintes para o dedicado COVID-19 Hub do Spotify . Esse hub é considerado um recurso de fatos baseados em dados e as informações mais recentes de "cientistas, médicos, acadêmicos e autoridades de saúde pública confiáveis em todo o mundo".

Assim, o conteúdo fica, mas pelo menos os ouvintes também podem se manter claramente informados.

Escrito por Adrian Willings.