Spotify remove músicas de Neil Young por causa de polêmica antivacina de Joe Rogan

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify confirmou que está começando a remover músicas do catálogo de Neil Young de seu serviço depois que o cantor emitiu um ultimato à gigante do streaming no início desta semana.

Ele exigiu que a plataforma se posicionasse contra Joe Rogan, seu maior podcaster, por seu padrão de espalhar repetidamente desinformação sobre a pandemia de COVID-19 e suas vacinas.

Young disse: "Eles podem ter Rogan ou Young. Não os dois.", e parece que o Spotify fez sua escolha rapidamente. Está removendo músicas agora, embora tenha dito que espera que Young retorne à plataforma em breve.

Parece improvável que isso aconteça enquanto The Joe Rogan Experience ainda é o ganso de ouro do podcast do Spotify – um que pagou US $ 100 milhões há pouco mais de um ano. Ele supostamente atrai 200 milhões de ouvintes por mês, uma grande quantidade de usuários.

Young agradeceu à sua gravadora, Reprise Records, que é de propriedade da Warner Bros., por estar disposta a assumir o que ele diz ser cerca de 60% de seus números de streaming.

Em sua própria defesa, o Spotify disse que “detalhou políticas de conteúdo em vigor e removeu mais de 20.000 episódios de podcast relacionados ao Covid desde o início da pandemia”. Dito isto, parece evidentemente relutante em censurar Rogan sobre o assunto.

A grande questão a seguir é se o boicote de Young ao serviço fez com que outros grandes nomes da música se sentassem e tomassem conhecimento - se mais artistas começarem a se opor ao principal homem do Spotify em podcasts, a equação pode ficar um pouco mais complicada para o serviço de streaming. .

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Max Freeman-Mills.