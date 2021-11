Spotify mata o Car View, mas promete algo melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Música e direção andam de mãos dadas; na verdade, ousamos dizer que o carro é um dos principais locais onde as pessoas ouvem música.

O Spotify sabe disso e fornece um modo Car View há muitos anos, dando aos usuários grandes botões para permitir que eles selecionem músicas com facilidade e segurança na estrada. Infelizmente, parece que o Spotify eliminou o recurso e as pessoas estão compreensivelmente ofendidas.

Em um tópico nos fóruns da comunidade do Spotify, os usuários reclamaram que o Car View não está mais aparecendo nas configurações do aplicativo. O aplicativo agora mostra sua visualização padrão, não importa o quê. Um moderador do fórum confirmou que o recurso está essencialmente morto.

"Podemos confirmar que estamos retirando o recurso de visualização do carro. Isso, entretanto, não significa que não queremos melhorar a forma como nossos usuários ouvem o Spotify enquanto dirigem. Pelo contrário, estamos explorando ativamente uma variedade de novos maneiras de oferecer a melhor experiência de audição no carro. Pense em retirar a visão do carro como algo que precisa acontecer em um esforço para abrir caminho para novas inovações que estão por vir. "

Você deve se lembrar que o Spotify lançou seu acessório Car Thing no início deste ano, que é uma maneira que os usuários podem controlar mais facilmente suas músicas enquanto dirigem. Por melhor que seja, ele ainda não foi lançado fora dos Estados Unidos e fazer os usuários comprarem um dispositivo de US $ 80 para executar funções que antes estavam disponíveis no aplicativo obviamente vai incomodar os clientes.

A discussão ofereceu algumas soluções alternativas, como usar o Google Assistant ou Siri para controlar o Spotify no carro, mas não está claro por que eles tiveram que remover o Car View. Você esperaria que o Spotify pudesse deixar a opção Car View atual no lugar enquanto trabalhava em sua substituição.

No momento não sabemos como o Spotify planeja "melhorar a experiência", mas esperamos que eles façam isso mais cedo ou mais tarde.

