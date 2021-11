Spotify está testando um recurso de descoberta de vídeo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Spotify pode estar testando um novo recurso do Discover com alguns usuários que veem como feed de vídeo do estilo TikTok no aplicativo Spotify.

De acordo com alguns relatórios, os usuários estão vendo vídeos verticais roláveis dentro do aplicativo como parte de uma nova interface do usuário para o aplicativo que inclui um botão Descobrir na parte inferior ao lado dos botões de biblioteca, pesquisa e página inicial.

Este teste foi detectado pelo designer de produto Chris Messina, que viu o botão extra ao usar a versão beta do aplicativo Spotify:

Além disso, @Spotify Discover é basicamente uma versão reduzida de um feed no estilo TikTok de vídeos musicais verticais (provavelmente usando o formato de tela) que você pode curtir ou pular. #NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl - Messina.eth (@chrismessina) 24 de novembro de 2021

Quando clicado, esse botão inicia um videoclipe curto em tela cheia que parece ser trechos de videoclipes oficiais de vários artistas. O sistema será bastante familiar para qualquer pessoa que já tenha usado o TikTok e outros sistemas de vídeo de estilo semelhante, visto que um movimento rápido para cima e para baixo muda entre os vídeos em oferta e os usuários encontram mais conteúdo para assistir.

Como já sabemos, o Discover é o sistema do Spotify para ajudar os usuários a encontrar novas músicas semelhantes ao seu gosto atual, então este novo modo de vídeo é simplesmente uma expansão disso. No entanto, atualmente é apenas um teste e não se sabe se vai se tornar oficial.