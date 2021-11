Como ver letras de músicas em tempo real no Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify anunciou que está lançando letras de músicas em tempo real em todo o mundo. Anteriormente, ele só oferecia letras em alguns países.

Veja como encontrar e até mesmo compartilhar letras no Spotify.

O Spotify disse que as letras estarão disponíveis na "maioria" de sua biblioteca de música. O Musixmatch , que afirma ter letras para "mais de 8 milhões" de músicas, está alimentando o recurso de letras em tempo real do Spotify. O Spotify fez parceria com o Musixmatch em 2016 para oferecer letras de forma mais limitada.

As letras no Spotify são acessíveis basicamente em todas as plataformas, incluindo iOS, Android, computadores desktop, consoles de jogos e TVs inteligentes.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Spotify. Toque em “Visualização em reprodução agora” em uma música. Enquanto ouve, deslize de baixo para cima na tela. Você verá as letras das faixas que rolam em tempo real. Para compartilhar, toque no botão "Compartilhar" na parte inferior da tela de letras. Em seguida, selecione as letras que deseja compartilhar.

Você também pode selecionar onde deseja compartilhá-lo.

Abra a versão mais recente do aplicativo de desktop Spotify. Na barra "Reproduzindo Agora", clique no ícone do microfone. Você verá as letras das faixas que rolam em tempo real.

Abra a versão mais recente do aplicativo Spotify TV. Abra a “Visualização em execução” em uma música. Vá para o canto do “botão de letras” e selecione se deseja ativar as letras. Depois de ativada, você verá a letra na visualização "Reproduzindo agora".

Não. O recurso de letras do Spotify está disponível para ouvintes gratuitos e premium.

Spotify há muito oferece um "Behind the Lyrics" por meio de uma parceria com o Genius. Ele está disponível em alguns mercados, como o Japão, e exibe principalmente informações básicas sobre as músicas. Mas com o lançamento das letras em todo o mundo, o Spotify disse ao TechCrunch que está fechando seu recurso "Por trás das letras".

Confira o guia do Pocket-lint no Spotify para saber mais sobre o serviço de streaming de música, incluindo como funciona e quanto custa.