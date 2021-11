Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os assinantes do Spotify que amam audiolivros podem ter motivos para comemorar hoje. Uma nova aquisição sugere que o Spotify está construindo uma biblioteca de audiolivros própria.

A gigante do streaming de música adquiriu uma empresa chamada Findaway , com uma plataforma que hospeda mais de 325.000 audiolivros. A empresa sediada em Ohio tem parcerias com muitos varejistas importantes, incluindo Amazon e Apple , bem como suas próprias ferramentas para criadores de audiolivros.

Não ficou claro quais são os planos do Spotify com sua última aquisição, mas arriscamos a suposição de que haverá muito mais conteúdo de audiolivro chegando ao Spotify.

No início de 2020, no início da pandemia, Spotify experimentou adicionar um punhado de livros de domínio público narrados por celebridades, junto com o primeiro romance deHarry Potter.

Na época, o Spotify não comentou se esperava que uma biblioteca maior de audiolivros fosse disponibilizada. Em vez disso, declara que executa muitos testes, alguns apenas por uma questão de aprendizagem, em vez de qualquer coisa que se torne parte do produto. Desde então, não vimos nenhuma atividade no espaço.

Existem semelhanças a serem observadas na forma como o Spotify abordou sua mudança para podcasts . A marca começou usando uma série de aquisições para reforçar seu catálogo e ferramentas de criação antes do lançamento completo.

É muito cedo para dizer algo definitivo, mas as coisas certamente estão melhorando para os ouvintes de audiolivros.

