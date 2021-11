Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify tornou muito mais fácil bloquear alguém, como um ex ou alguém que você não quer que esteja perseguindo suas coisas. Anteriormente, você tinha que entrar em contato com o atendimento ao cliente do Spotify para bloquear outro usuário. Mas, agora, você mesmo pode fazer o trabalho diretamente no aplicativo Spotify.

O novo recurso de bloqueio direto do Spotify está sendo implementado para todos os usuários. É assim que funciona.

Para bloquear alguém no Spotify, abra a versão mais recente do aplicativo Spotify em um desktop ou dispositivo móvel e siga estas etapas:

Visite o perfil do usuário. Clique no botão. Selecione "Bloquear" (no desktop) ou "Bloquear usuário" (no celular).

É isso! Observe que há uma opção "Desbloquear", caso você queira usá-la.

O Spotify disse que seu novo recurso de bloqueio é parte de seu objetivo de criar um ambiente seguro para os usuários ouvirem suas músicas e podcasts. Quando você bloqueia outro usuário no Spotify, essa pessoa não será mais capaz de acessar sua página, listas de reprodução públicas ou ver sua atividade de escuta. O Spotify pode não ser o primeiro aplicativo que vem à mente quando você pensa em bloquear usuários, mas é importante que as pessoas tenham controle total sobre sua privacidade e dados online.

