(Pocket-lint) - O Peloton está se unindo ao Spotify para oferecer uma seleção de listas de reprodução "Com curadoria do Peloton " no Workout Hub do serviço de streaming.

A partir de 3 de novembro de 2021, os usuários do Spotify terão acesso a sete listas de reprodução de instrutores do Peloton. Alguns exemplos incluem Running by Peloton, Tunde Oyeneyins Playlist e Strength by Peloton. Estas são listas de reprodução rotativas escolhidas a dedo, projetadas para complementar as aulas de treino. Enquanto isso, o Spotify também introduziu uma ferramenta "Encontre seu instrutor " para ajudar os usuários a descobrir qual instrutor Peloton melhor se adequa ao seu gosto musical.

É basicamente um teste que faz algumas perguntas e analisa seu comportamento de escuta.

O Spotify e o Peloton começaram a colaborar no ano passado, quando o Peloton introduziu dezenas de classes com músicas das listas de reprodução do Spotify. O Spotify também lançou um recurso que permitia aos usuários do Peloton salvar músicas enquanto tocavam durante a aula. Agora, o Peloton está expandindo essa parceria original, com 11 classes apresentando músicas de algumas das listas de reprodução populares do Spotify, incluindo Top Hits da atualidade, Aldrava de porta , Lofi Beats e Indigo .

