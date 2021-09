Fãs de dança alegram-se: Spotify apresenta DJ Mixes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs de dança se alegram: o Spotify introduziu o DJ Mixes, um lugar na plataforma onde os artistas podem fazer upload de músicas mixadas, não apenas listas de reprodução, para os fãs transmitirem.

O lançamento em 29 de setembro de 2021 apresenta mixes promocionais de Noisia, MOTi, Shingo Nakamara, Adam Beyer e AmyElle.

No lançamento, apenas aqueles no Reino Unido, Irlanda, Holanda, Japão, Indonésia, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia poderão acessar o microsite DJ Mixes .

No entanto, aparentemente há um bug com a reprodução contínua - já que sem intervalos não fornece uma transição completamente fluida - então esperamos que isso seja corrigido imediatamente.

Claro que não é a primeira vez que mixagens de DJ chegam ao Spotify: houve muitos exemplos de mixagens contínuas de álbuns de CD antigos apresentando na plataforma ou via podcasts, mas raramente em um formato faixa por faixa.

Muitos terão notado que mixagens contínuas de anos mais recentes - digamos aquelas em álbuns de compilação de gravadoras de dança - não foram carregadas para o Spotify, então esse novo recurso DJ Mixes pode fornecer às gravadoras uma maneira de distribuir esse conteúdo.

Embora estejamos entusiasmados com a perspectiva de DJ Mixes e o que isso pode oferecer aos fãs de dance music, isso também levanta questões. Isso muda o modelo de pagamentos do Spotify - artistas, gravadoras e DJs compartilham uma mistura de receita? A implementação em fases é devido a testes, com mais países por vir, ou isso está relacionado a um problema de assinatura de rótulo? Existe um processo de verificação para uploads de DJ Mix para evitar que faixas não lançadas / não limpas entrem sorrateiramente em uma mixagem? - um problema que o Beatport teve com sua área de download de mix (há muito desaparecida).

Entramos em contato com o Spotify para consultar esses pontos. Enquanto isso, no entanto, aplique um pouco de Shingo Nakamara para tornar seu dia de trabalho ainda mais otimista. Todo dia é sexta-feira.