Spotify adicionará audição off-line ao Wear OS em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Boas notícias para nós com um smartwatch Wear OS, já que o Spotify está trabalhando em uma atualização que permitirá que você baixe músicas e podcasts diretamente para o seu relógio.

A Samsung pode estar roubando a cena com o lançamento de seus novos telefones dobráveis e do Galaxy Watch 4 , mas outras empresas também estão tentando tornar o Wear OS mais atraente.

O Spotify está atualmente elaborando uma atualização (disponível nas "próximas semanas") que permitirá aos usuários ouvir seus podcasts favoritos, listas de reprodução e muito mais diretamente de seu smartwatch.

Isso significa que você também poderá baixar essas músicas diretamente para o seu smartwatch e não precisará do telefone para fazer isso. Obviamente, isso é ideal para corredores e para aqueles que gostam de deixar o telefone para trás, mas ainda têm acesso à música.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 12 Agosto 2021

Os assinantes do Spotify Premium poderão fazer download para ouvir offline, enquanto os usuários gratuitos do Spotify ficarão restritos a ouvir no modo aleatório e ainda precisarão de uma conexão com a Internet enquanto estiverem fora de casa.

A outra boa adição a esta atualização é permitir que os usuários façam download diretamente de seus smartwatches em vez de por meio de seus telefones.

O Spotify diz que essas serão as etapas de download assim que a atualização for lançada.

Encontre a música ou podcast que deseja baixar através do seu smartwatch Clique em "baixar para assistir" nas opções Espere Você deverá ver uma pequena seta verde para avisar quando estiver pronto Conecte e comece a tocar

Essa experiência do usuário aprimorada também vem com uma atualização que permite controlar mais coisas a partir do seu relógio. O Spotify diz que agora você pode controlar a reprodução do Spotify em alto-falantes sem fio e outro Spotify Connect por meio de controles em seu smartwatch. Legal eh?