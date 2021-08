Spotify retrocede no suporte AirPlay 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify causou um certo alvoroço na sexta-feira, 6 de agosto, dizendo que não suportaria AirPlay 2 por meio de seu aplicativo iOS tão cedo. Suas páginas de suporte informam que a empresa decidiu "encerrar" o trabalho com o suporte ao AirPlay 2 "por enquanto".

No entanto, desde então esclareceu sua posição: "Pedimos desculpas por qualquer confusão que causamos. Para esclarecer, o Spotify apoiará Airplay 2."

Ainda não há um prazo mencionado para quando o AirPlay 2 poderia ser adicionado, simplesmente uma promessa de "postar atualizações quando estiverem disponíveis", mas é um retorno bem-vindo.

Conforme relatado pelo Engadget , um representante do Spotify disse anteriormente que o suporte do AirPlay 2 era complicado devido a problemas de "compatibilidade do driver de áudio". Mas, parece que a equipe agora está tentando encontrar uma solução alternativa.

Os proprietários de dispositivos da Apple certamente esperam que sim. Atualmente, streaming de música Spotify para um HomePod, por exemplo, está na lista de desejos de muitos.

Dito isto, muitos dispositivos que suportam AirPlay 2 também carregam um aplicativo Spotify nativo e / ou suportam Spotify Connect. Portanto, se você possui um desses, deve verificar as orientações do fabricante primeiro, pois você já pode transmitir música do Spotify para sua TV, amplificador, barra de som ou outro sistema de alto-falantes conectado.